Dans l’épisode 9 de The Last of Us, la scène de la girafe est avec une vraie girafe. Elle s’appelle Nabo. Et, oui, c’est hyper mignon.

La scène est culte dans le jeu vidéo. Elle l’est dorénavant aussi dans l’adaptation en série. Dans l’épisode 9 de The Last of Us, diffusé lundi 13 mars 2023, on a droit à une douce pause poétique dans l’intense road trip post-apocalyptique de Joel et Ellie. Les deux personnages, montant dans les hauteurs d’un building, découvrent au balcon la présence de plusieurs girafes. L’une d’elles s’approche d’eux et ils la nourrissent.

La girafe n’est pas en CGI. Elle existe et elle répond au petit nom de Nabo, comme le révèle le making-of diffusé après l’épisode (aux États-Unis sur HBO Max).

Pedro Pascal et Bella Ramsey lors du tournage de cette scène. Avec Nabo. // Source : HBO Making of

Nabo la girafe dans The Last of Us

« C’est presque une expérience spirituelle que d’être aussi proche d’un animal si fantastique », confie Bella Ramsey dans le documentaire.

La scène se déroule sur fond bleu concernant l’environnement autour de la girafe. Mais Nabo était bel et bien présente sur le plateau et, tout au long de la scène, l’acteur et l’actrice interagissaient réellement avec elle — et la nourrissaient vraiment comme dans la scène de l’épisode. Techniquement, d’ailleurs, ce plateau a été conçu directement dans un zoo — celui de Calgary, au Canada.

Bella Ramsey avec la girafe de The Last of Us. // Source : HBO (making of)

Nabo a été entraînée en amont afin de s’assurer que le tournage ne soit pas stressant pour elle. « Nous voulions voir si nous pouvions habituer la girafe à ce que des étrangers la nourrissent, avec une toute petite équipe de tournage », explique le chef décorateur, John Paino, à Variety, dans un article publié le 13 mars. « Il y avait un enclos intérieur avec un balcon et un enclos extérieur où les gardiens s’occupaient de la girafe. Le balcon était idéal, car il permettait de faire le parallèle avec le jeu. »

Matt Larmer, qui officie sur la série comme régisseur général, estime dans le making-of que tourner avec Nabo était « certainement l’une de [ses] expériences favorites », expliquant que « vous pouvez créer une girafe grâce à des effets visuels, mais ce n’est pas la même chose ».

Si cette scène est quasiment la même que dans le jeu, d’autres moments de l’épisode sont complètement inédits. Celui avec la mère d’Ellie apporte ainsi une explication jamais abordée dans le jeu. Et il y a aussi un clin d’œil émouvant à The Last of Us Part II, la suite qui sera adaptée en saison 2.

