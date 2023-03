Blizzard a répondu à une interrogation que se posent les abonnés du Xbox Game Pass : Diablo IV ne sera pas intégré dans ce service dès le jour de sa sortie.

On n’a jamais été aussi proche de poser nos mains sur Diablo IV, qui s’apprête à vivre deux week-ends consécutifs de bêta ouverte (la première phase sera réservée à celles et ceux qui ont précommandé le jeu). Ensuite, il faudra patienter encore quelques semaines avant le lancement, prévu pour le 6 juin. En attendant, Blizzard clarifie ses intentions pour son futur hit.

Le hack’n’slash sera-t-il disponible dans le Xbox Game Pass ? Dans un contexte de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, la question prend tout son sens.

La réponse décevra : pour l’heure, il n’est pas question d’ajouter Diablo IV à cet abonnement. Cette politique a été confirmée par Rod Fergusson, en charge de la saga Diablo. Dans un tweet du 13 mars, il reconnaît avoir « reçu beaucoup de questions sur la présence de Diablo IV dans le Game Pass » Et d’ajouter « que ce n’est pas prévu. » Voilà qui a le mérite d’être clair.

L’antagoniste centrale de l’histoire : Lilith. // Source : Blizzard Entertainment

Diablo IV plus tard dans le Xbox Game Pass ?

Voir Diablo IV intégrer le Xbox Game Pass dès sa sortie aurait été un argument massue pour le service de Microsoft. Le jeu de Blizzard est l’un des jeux les plus attendus de l’année 2023. Plusieurs personnes se seraient abonnées au Xbox Game Pass rien que pour lui (afin de profiter d’autres titres du catalogue à moindres frais).

Si le Xbox Game Pass ne proposera pas Diablo IV immédiatement, il pourrait le faire quand le rachat d’Activision Blizzard sera effectif, le cas échéant. Obtenir des licences fortes — comme Diablo — et les proposer de la manière la plus accessible qui soit — le Game Pass — est l’une des raisons pour lesquelles Microsoft est prêt à dépenser plus de 60 milliards de dollars pour s’offrir l’éditeur américain. Dès lors, la porte n’est pas totalement fermée.

Dans un premier temps, pour jouer à Diablo IV, il faudra obligatoirement passer par la voie classique (un achat au format physique ou numérique). Ce qui ne devrait pas empêcher le titre de connaître un franc succès, sachant qu’il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.