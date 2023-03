Un fan d’Elden Ring a trouvé une astuce pour se hisser vers des endroits interdits : l’arme de Malenia est liée à un pouvoir qui permet de se déplacer avec plus de liberté.

En attendant le lancement de l’extension d’Elden Ring, officialisée après le premier anniversaire, certains fans continuent d’explorer le RPG de FromSoftware dans les moindres recoins. On pèse nos mots : grâce à une technique très intelligente, un passionné est parvenu à atteindre « une zone hyper secrète », située sous Leyndell, la capitale royale. Il a partagé un clip de son exploit le 11 mars, dans un sujet accessible sur Reddit.

Le twist de cette découverte ? Il n’y a visiblement rien à trouver dans l’endroit auquel accède celui qui répond sous le pseudo Gullible-Count-3516. Ce qui fait d’ailleurs dire à de nombreux observateurs qu’il ne s’agit pas d’une « zone hyper secrète » d’Elden Ring, mais d’un lieu situé en dehors des limites prévues par les développeurs (les décors restent modélisés malgré tout, ce qui rend l’exploration crédible). Il n’empêche, en temps normal, un jeu de FromSoftware est censé tuer quiconque se rend dans des zones interdites. Ce n’est pas le cas avec celle-ci.

Encore une histoire liée à Malenia. // Source : Capture YouTube

Comment Malenia peut aider à mieux se déplacer dans Elden Ring

Si l’on met de côté la découverte qui peut décevoir, force est de reconnaître que l’on peut quand même souligner la technique employée pour se déplacer avec aisance dans Elden Ring. Gullible-Count-3516 utilise l’arme de Malenia, boss la plus redoutable et populaire du jeu (certains en font encore des cauchemars). Le katana, baptisé la Main de Malenia, est lié à un pouvoir qui mime la plus puissante attaque du personnage : la Danse des lames.

La Danse des lames est l’une des techniques employées par Malenia pour vous faire un maximum de dégâts pendant l’affrontement (elle est synonyme de mort instantanée, ou pas loin). L’obtenir est bien évidemment une récompense pour avoir terrassé l’ennemi récalcitrant afin de déverser sa puissance sur les autres obstacles qui nous font face.

Néanmoins, la Danse des lames peut aussi être détournée dans le but d’atteindre des endroits auxquels on ne peut pas accéder. C’est ce que montre le clip de Gullible-Count-3516, qui ne fait que déclencher l’attaque pour couvrir des distances plus ou moins longue dans le vide. Cela permet de faire des grands sauts, sachant que l’on peut facilement se diriger et que l’enchaînement ralentit la chute. Voilà pourquoi il est possible de se retrouver sous Leyndell. On imagine aussi que la Danse des lames permet potentiellement de passer plusieurs étapes clés du jeu — notamment dans les parties New Game Plus (celles que l’on recommence en conservant tout ce que l’on a débloqué auparavant).

