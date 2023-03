Apple a officialisé l’arrivée d’une nouvelle application musicale, dédiée à la musique classique, pour le 28 mars. Son accès sera inclus dans l’abonnement Apple Music.

Apple va offrir un écrin à la hauteur de la musique classique, un genre plébiscité par les puristes de l’audio. Dans un communiqué envoyé à la presse le 9 mars, la firme de Cupertino a officialisé le lancement d’une nouvelle application dédiée : Apple Music Classical, qui sera disponible à compter du 28 mars. On peut d’ores et déjà l’ajouter à son iPhone depuis l’App Store (iOS 15.4 minimum), afin que le téléchargement se lance automatiquement à la date annoncée.

Si la musique classique s’émancipe d’Apple Music, elle nécessitera toujours un abonnement au service de streaming musical. Le catalogue Apple Music Classical est inclus, sans coût supplémentaire, dans les différentes formules proposées (Individuel, Étudiant, Famille ou Apple One), ce qui veut dire qu’on ne pourra pas y accéder avec un abonnement dédié.

Application Apple Music Classical // Source : Apple

Un écrin parfait pour la musique classique ?

Quid des smartphones Android ? « Apple Music Classical sera bientôt disponible sur Android », sans plus de précision de la part d’Apple. Dommage, Apple Music est mieux sur ces terminaux.

On entend parler d’un traitement privilégié de la musique classique par Apple depuis maintenant plusieurs mois. Il était donc plus que temps de présenter Apple Music Classical, bien évidemment décrit comme le meilleur endroit pour écouter Beethoven et Mozart, entre autres artistes du genre. En tout, l’application réunira plus de 5 millions de morceaux, avec « des milliers d’albums exclusifs ». Petit détail parlant : le logo est à l’effigie d’une clé de sol.

Parmi les autres fonctionnalités qui plairont aux mélomanes, on notera la possibilité d’explorer la bibliothèque selon plusieurs critères (compositeur, œuvre, chef d’orchestre, ou même par numéro de catalogue). En termes de restitution, Apple met en avant la compatibilité de certains morceaux avec la technologie audio spatial, qui offre un rendu plus immersif, ou encore avec la qualité audio maximale (jusqu’à 192 kHz/24 bit Hi-Res Lossless). À condition que les appareils de lecture et d’écoute soient compatibles.

Enfin, Apple Music Classical proposera plus de 700 playlists (conçues par des humains, non pas par des algorithmes basés sur vos habitudes d’écoute). Certaines permettront aux néophytes de découvrir les indispensables, quand d’autres mettront en avant des « trésors cachés ». Le but est aussi d’en faire un outil pédagogique, avec l’intégration d’informations vérifiées sur les compositeurs ou les œuvres en elles-mêmes. Vivement Apple Music Rap ou encore Apple Music Metal.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !