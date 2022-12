Apple Music Sing est un redoutable outil pour les karaokés. Prévue en décembre 2022, cette fonctionnalité sera accompagnée d’une amélioration drastique de l’affichage des paroles sur iPhone, iPad et Apple TV, avec la possibilité de faire varier le volume de la voix sans toucher à la bande sonore.

Jean-Michel Apeupré n’a qu’à bien se tenir, Apple Music s’apprête à déployer l’un des systèmes de karaoké les plus impressionnants du marché. Comme Singstar en son temps, mais avec un catalogue beaucoup plus grand, la nouvelle fonction Apple Music Sing va permettre aux utilisateurs du service de streaming d’Apple de chanter en synchronisant leur voix sur les paroles d’un morceau. Différents systèmes d’aide aideront à perfectionner leur rythme. L’implémentation semble extrêmement réussie, il n’y a plus qu’à espérer que le catalogue soit tout aussi riche.

L’interface d’Apple Music Sing impressionne

C’est avec iOS 13 en 2019 qu’Apple a ajouté les paroles à Apple Music. Depuis, la fonctionnalité a peu évolué (et a été copiée par la concurrence, notamment Spotify). La plupart des morceaux disponibles sur le service de streaming d’Apple peuvent afficher leurs paroles en temps réel, avec un affichage ligne par ligne. Apple permet aussi de passer rapidement à un moment précis d’un morceau en touchant la phrase en question.

Avec l’arrivée d’Apple Music Sing dans le courant du mois de décembre (on imagine cette fonctionnalité liée à iOS 16.2), Apple va aller beaucoup plus loin :

Désormais, l’affichage des paroles se fera syllabe par syllabe, et non plus ligne par ligne. On pourra plus facilement se synchroniser au rythme d’un morceau.

Lorsqu’il y a des chœurs (plusieurs voix en même temps), la voix principale apparaîtra en plus grand. Cela permettra de ne chanter que la bonne ligne pendant un karaoké.

En cas de duo, Apple Music affichera les paroles sur deux colonnes. Le premier chanteur à gauche, le second à droite. On saura plus facilement quand il y a un changement de chanteur.

Un petit bouton en forme de micro permettra de ne contrôler que le volume des paroles. Les morceaux optimisés pourront être écoutés en version acoustique, directement depuis le morceau original.

Apple Music va affiner l’affichage des paroles. // Source : Apple

Au lancement (Apple n’a pas indiqué de date précise), Apple Music Sing sera proposé dans 50 playlists spécialement conçues pour l’occasion (il y aura bien des morceaux français dès le premier jour). La fonction sera disponible sur iPhone, iPad et Apple TV, mais seulement le dernier modèle. On ignore pourquoi, mais Apple a décidé de limiter cette nouveauté à l’Apple TV 4K de 2022.