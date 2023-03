Tiré d’une histoire vraie, Loving raconte le destin d’un couple mixte américain dans les années 1960, qui va devoir se battre pour que l’amour soit plus fort que la haine. Un drame romantique à voir sur Netflix.

Vous avez envie d’un film doux et romantique, à voir sur les plateformes de SVOD en ce jeudi 9 mars 2023 ? Alors nous vous conseillons de donner une chance à l’amour en regardant Loving.

Disponible sur Netflix, ce film sorti en 2017 et inspiré d’une histoire vraie n’a rien perdu de sa pertinence ni de sa beauté pleine de pudeur.

Le film Loving sur Netflix, un drame romantique qui se termine bien (pour une fois)

Mildred et Richard forment un couple aimant et décident de se marier. Problème : nous sommes en 1958, aux États-Unis, en pleine ségrégation raciale. Et dans l’État de Virginie, où ils résident, les unions « interraciales » sont interdites. Mildred et Richard Loving sont alors arrêtés, jugés coupables et bannis de leur lieu de résidence pendant 25 ans. Pour dénoncer cette violation de leurs droits civiques, le duo porte l’affaire devant les tribunaux.

Si vous aimez les histoires vraies, simples mais belles, vous allez adorer le récit de ce couple devenu légendaire. Grâce à leur combat judiciaire, les Loving ont atteint la Cour Suprême en 1967 et ont permis de supprimer les restrictions racistes au droit au mariage.

Loving // Source : Ben Rothstein / Big Beach, LLC

Leur romance militante est retranscrite à l’écran par le réalisateur Jeff Nichols, connu pour des films comme Take Shelter ou Midnight Special, qui abordaient déjà les questions familiales avec force. Sa caméra épouse parfaitement l’histoire de ce couple tout en pudeur et en retenue, démontrant qu’on n’a pas forcément besoin de grandes déclarations romantiques façon Hollywood pour ressentir l’amour entre deux êtres. Entre Mildred et Richard, tout passe ainsi par les non-dits, les regards, les larmes au coin de l’œil et les gestes du quotidien.

Alors, certes : Loving souffre de quelques longueurs et déroule plutôt un éloge à la lenteur qu’une narration bourrée d’action. Mais ce naturel, touchant de sincérité, fait finalement un bien fou, et nous permet de prendre davantage le temps d’apprécier les plans sublimes de Jeff Nichols.

Devant la caméra, les discrets Joel Edgerton (Star Wars : Obi-Wan Kenobi) et Ruth Negga (Marvel : Agents of SHIELD) provoquent une alchimie toute en douceur. Ils sont accompagnés par d’excellents seconds rôles, de Michael Shannon (Bullet Train, À Couteaux Tirés) à Nick Kroll (Parks and Recreation, Dickinson). Et pour une fois qu’un drame romantique se termine bien, clairement, on ne peut pas dire non à cette ode à l’amour.

À voir si vous avez aimé : La Couleur des Sentiments ; Selma ; Twelve Years a Slave ; Les Figures de l’Ombre ; Midnight Special

La Couleur des Sentiments ; Selma ; Twelve Years a Slave ; Les Figures de l’Ombre ; Midnight Special À voir si vous cherchez : romance ; drame qui finit bien ; tiré d’une histoire vraie ; mélancolique ; paysages américains ; lutte antiraciste ; années 1960 aux États-Unis ; histoire d’amour ; pas de violence ; narration lente ; verser une larmichette

