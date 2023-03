[Deal du Jour] Passionnée et passionné de séries et de films, SFR vous offre 6 mois d’abonnement à l’un des services Disney+ ou Amazon Prime pour toute souscription à un forfait fibre. Si le premier s’adresse à un jeune public, le second vous permettra de ne rien rater de The Last of Us. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix.

C’est quoi, cette offre de SFR avec Disney+ et Amazon Prime offert ?

Les abonnements SFR Fibre Power et SFR Fibre Premium sont proposés respectivement au prix de 27,99 € et 33,99 € par mois, avec un engagement de 12 mois. Passé les 12 premiers mois, les abonnements reviennent à leur prix normal de 39,99 € et 46,99 € par mois, mais vous aurez alors la possibilité de résilier votre abonnement.

Avec ces deux forfaits, SFR vous offre, sur simple demande, six mois d’abonnement à un service de SVOD, à choisir entre Disney+ et Amazon Prime. Passé ces six mois, les abonnements reviennent à leur prix de standard de 8,99 € par mois et 6,99 € par mois, mais vous aurez la possibilité de résilier. Cette offre est réservée aux nouveaux clients et disponible jusqu’au 11 avril 2023.

Que propose cette offre SFR ?

L’offre de SFR vous propose six mois gratuits au service de SVOD Disney+ ou Amazon Prime, pour toute souscription à l’un des abonnements SFR Fibre Power ou SFR Fibre Premium.

L’offre Fibre Power se compose d’une connexion fibre optique jusqu’à 2 Go en réception et 700 Mo en envoi, en Wi-Fi 5, avec la SFR Box 8. La box TV 4K Connect TV Android est incluse dans le forfait.

L'offre Fibre Premium propose une connexion fibre optique jusqu'à 8 Go en réception et 1 Go en envoi, en Wi-Fi 5, avec la SFR Box 8X. La box TV 4K est aussi incluse, ainsi qu'un répéteur Smart WiFi.

Notez que pour les deux forfaits, les frais d’activation du décodeur s’élèvent à 40 €. Enfin, les appels sont illimités vers les fixes et mobiles en Europe.

Disney+…

Disney+ est la plateforme de SVOD de Disney. Le service de streaming possède donc un catalogue très riche, de Pixar aux licences Star Wars et Marvel, pour les plus connues. Ces dernières, très lucratives pour la firme américaine, se déclinent en séries, malheureusement de qualité inégale. Tandis que la saison 3 de The Mandalorian vient de commencer, l’univers Star Wars nous a offert une des meilleures série de 2022 avec Andor. Plus qu’une série basée sur la licence, c’est avant tout une excellente série de science-fiction qui saura convaincre même les plus réfractaires à la saga d’origine, et dont l’ultime saison 2 est attendue courant 2024.

Dans le genre de la SF, le catalogue de Disney+ contient aussi Futurama, sans doute l’une des séries d’animation les plus inventives de ces 20 dernières années. Matt Groening, surtout connu pour Les Simpson (aussi sur Disney+) est à l’origine de cette œuvre culte, dont une nouvelle saison est prévue pour cette année. Enfin, En plus de posséder le plus gros catalogue pour enfants, toutes plateformes confondues, Disney+ propose aussi de nombreux films pour un public plus adulte, notamment via les catalogues de la Fox ou de Star.

Grogu dans The Mandalorian // Source : Disney+

… ou Amazon Prime Video ?

Amazon Prime possède un catalogue essentiellement destiné à un public plus adulte. Bien qu’il y ait du contenu pour les enfants, la plateforme n’est pas vraiment propice aux sessions télé des plus petits. Vous y trouverez néanmoins des licences connues de Dreamworks (Shrek, Madagascar), ou certaines séries animées sympathiques. Amazon Prime se démarque davantage par son énorme catalogue de séries et films. En plus de The Last of Us, diffusé actuellement, la plateforme propose Les Anneaux de Pouvoir, la série issue de l’univers du Seigneur des Anneaux, The Expanse, l’une des meilleures série de science-fiction du petit écran, ou encore The Boys, la série satirique de super-héros. Avec l’arrivée prochaine du catalogue HBO, via le Pass Warner, nul doute que le service d’Amazon devrait compter dans son catalogue les meilleures séries du moment.

Côté cinéma, la plateforme n’est pas en reste avec de nombreux films récents et du cinéma classique. Les plus cinéphiles se feront une joie de chiner, parmi l’immense catalogue, les pépites indépendantes, les films d’auteur, ou la perle obscure du cinéma de genre des années 80. Si vous n’arrivez pas à vous décider, qui de Disney+ ou d’Amazon Prime mérite vos 6 mois gratuits, notre comparateur de service SVOD est là pour vous aider.

Joel et Ellie dans l’épisode 6 de The Last of Us. // Source : HBO

