Baby Yoda est de retour ! En mars, Disney+ proposera la troisième saison de la série The Mandalorian. Et c’est à peu près tout.

Alors que tout le monde s’est abonné à Amazon Prime Video pour découvrir la première saison de The Last of Us, les fans de Star Wars trépignent d’impatience à l’idée de se lancer dans la saison 3 de The Mandalorian. Cela tombe bien : le chasseur de prime, incarné par Pedro Pascal (Joel dans The Last of Us), reviendra en mars, toujours en compagnie de Baby Yoda.

La série Star Wars est, comme vous pouvez l’imaginer, le prochain gros temps fort de Disney+, plateforme de SVOD qui peine à convaincre en termes de nouveautés marquantes.

The Mandalorian, saison 3 // Source : Disney+

Disney+ est un service qui coûte désormais 8,99 € par mois (une augmentation de 2 euros a accompagné le lancement de Star) ou 89,90 € à l’année.

Les séries qui arrivent en mars 2023 sur Disney+ France

1er mars : The Mandalorian, saison 3

Que devient Baby Yoda ? C’est la question que tout le monde se pose et qui aura bientôt une réponse. A priori, il fait des trucs mignons.

1er mars : Abbot Elementary, saison 2

Des enseignants font tout leur possible pour exercer au mieux leur métier, alors que l’éducation nationale leur met des bâtons dans les roues.

22 mars : Arrested Development, saisons 1 à 3

Vous ne connaissez pas la famille Bluth ? Vous devez absolument les découvrir.

29 mars : Liens de sang

Dana James abandonne sa vie pour s’installer à Los Angeles, prête à appréhender un avenir qui, pour une fois, lui appartiendra. Mais juste avant de s’installer dans sa nouvelle maison, elle est propulsée dans le temps.

Les films qui arrivent en mars 2023 sur Disney+ France

3 mars : Au-revoir là-haut

Réalisé par Albert Dupontel, Au revoir là-haut raconte l’histoire de deux rescapés de la guerre qui décident de monter une arnaque. Visuellement, c’est ambitieux.

17 mars : L’Étrangleur de Boston

Deux femmes enquêtent sur les meurtres d’autres femmes à Boston, et se heurtent au sexisme.

17 mars : Le dernier duel

Réalisé par Ridley Scott, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France, entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés.

24 mars : Ad Astra

Un homme recherche son père dans l’espace. C’est beau et touchant.

24 mars : En avant

Dans ce long métrage signé Pixar, deux frères elfes essaient de voir s’il y a encore un peu de magie dans le monde.

31 mars : The French Dispatch

Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Frances McDormand, Owen Wilson, Tilda Swinton, Edward Norton, Benicio Del Toro, Cécile de France… On n’a même pas mis tout le casting. C’est autre chose que les invités du dernier film Astérix et Obélix.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.