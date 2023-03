Un joueur a découvert qu’il était possible de tuer Melina dans Elden Ring, dès le début du jeu. C’est pourtant notre meilleure alliée…

Dans Elden Ring, qui aura bientôt droit à une extension complète, les alliés ne sont pas nombreux. On pourrait presque les compter sur les doigts d’une seule main, tant il y a matière à se méfier de tous les personnages qu’on croise. Dans la catégorie des compagnons de route les plus fidèles, on peut miser sur notre destrier spectral et Melina, la jeune fille à qui il manque un œil. Mais figurez-vous qu’il est possible de la tuer dès le début de l’aventure, une découverte partagée par un joueur sur Reddit le 2 mars.

« Saviez-vous qu’il est possible de tuer Melina dès le début de l’aventure ? », annonce-t-il. Il accompagne sa question d’un court clip où on le voit en train de se débarrasser de l’héroïne, qui apparaît à divers moments de l’aventure pour faire avancer l’intrigue. La séquence se termine de manière très poétique : en poussant son dernier soupir, Melina se transforme en arbre doré. Visuellement, c’est magnifique.

Quand Melina meurt dans Elden Ring, elle se transforme en arbre // Source : Capture Reddit

Comment tuer Melina au début d’Elden Ring ?

Vous vous demandez peut-être comment il est possible de tuer Melina dans Elden Ring, alors que le jeu n’a pas été conçu comme tel. Comme elle apparaît sur les Sites de grâce, il est impossible de simplement dégainer son épée et d’asséner quelques coups. Pour l’occire, il faut tricher. Dans la vidéo, on voit d’abord le joueur lancer un sort qui l’enflamme, occasionnant des dégâts à celles et ceux qui l’entourent (et aussi à lui-même), avant d’activer le point de passage. Melina se lance alors dans son monologue, jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Pour répliquer cette situation, vous aurez besoin de deux Incantations :

Fired Deadly Sin ou Flammes pécheresses, qui nécessite d’avoir 19 points de Foi pour l’utiliser. Cette incantation baigne le lanceur et les environs de flammes dévorantes.

Bloodflame Blade ou Lame de feu sanguin, qui nécessite d’avoir 12 points de Foi, et 10 d’Ésotérisme. Cette incantation imprègne l’arme en main droite de feu sanguin.

Rassurez-vous, la mort de Melina n’est pas définitive et le jeu peut continuer normalement ensuite. Tout porte à croire qu’il s’agit plutôt d’un petit bug. C’est d’ailleurs la théorie d’un joueur prénommé Cathulion : « C’est un bug non voulu. Elle n’est pas censée pouvoir être tuée. Ce bug est également exploité dans le mode compétitif. »

Pourquoi y a-t-il une animation complète de sa mort, si c’est un bug ? Parce que Melina peut être invoquée juste avant le combat face à Morgott (un boss obligatoire, qui se trouve dans la capitale) — un point méconnu par beaucoup de joueuses et de joueurs. Si elle se fait tuer pendant l’affrontement, elle se transformera aussi en grand arbre doré, capable de soigner si on se place près de lui. Il y a donc une explication à tout.

