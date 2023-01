On connaît désormais les films et les séries qui paraîtront sur Disney+ en février. Ce n’est pas que de l’amour, malgré la Saint-Valentin.

Ce début d’année 2023 est décidément bien compliqué pour Disney+, qui n’a aucun grand événement à proposer à ses abonnés (quand Amazon Prime Video diffuse The Last of Us). Le mois de février ne modifiera pas ce constat de départ poussif, avec très peu de nouveautés marquantes. Pourtant, à l’occasion de la Saint-Valentin, il y avait moyen d’être plus créatif.

L’Appel de la forêt

Les séries qui arrivent en février 2023 sur Disney+ France

1er février : It’s Always Sunny in Philadelphia, saisons 8 à 15

Une série comique, où on suit le quotidien d’un groupe d’amis, qui partagent un bar irlandais à Philadelphie. C’est loin d’être facile quand chacun ne pense qu’à lui… Gros casting avec Rob McElhenney, Danny DeVito ou encore Charlie Day.

15 février : Wu-Tang, an American Saga

L’histoire vraie du Wu-Tang, l’un des plus gros groupes de hip hop américain. Il réunit des pointures comme RZA, GZA ou encore Method Man.

22 février : Anatomie d’un divorce, saison 1

Février est le mois de l’amour, mais Disney+ nous propose quand même un récit centré sur un quarantenaire fraîchement divorcé.

22 février : 9-1-1, saison 5

Dans cette série de Ryan Murphy, on suit les missions complexes du service d’appels d’urgences 911, alors que ses membres doivent aussi gérer leurs problèmes personnels.

Les films qui arrivent en février 2023 sur Disney+ France

17 février : La Proie d’une ombre

Une femme vient de perdre son mari. Et, en plus de faire le deuil, elle doit composer avec d’étranges cauchemars. Que signifient ces apparitions qui semblent l’appeler ?

24 février : L’appel de la forêt

C’est papy Harrison Ford et un chien — en images de synthèse — qui est soudainement arraché à sa paisible vie domestique.

24 février : Poutine & Zelensky : Deux hommes en guerre

Comme son titre l’indique, ce documentaire s’intéresse à l’ascension au pouvoir de Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, sous fond de guerre en Ukraine.

27 février : Darby and the Dead

Après avoir échappé à la mort étant jeune, Darby Harper a le don de pouvoir parler aux personnes décédées. De quoi lui permettre de se faire un peu d’argent après les cours.

