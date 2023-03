Il y aura beaucoup, beaucoup de films qui rejoindront le catalogue Netflix en mars. Sans oublier de nouveaux épisodes pour la série You.

Netflix a annoncé les contenus qui seront disponibles dans son catalogue tout au long du mois de mars. Pour rappel, la plateforme de SVOD se met régulièrement à jour pour fidéliser au mieux ses abonnés face à une concurrence de plus en plus puissante. Dans les semaines à venir, les cinéphiles risquent d’être gâtés, surtout s’ils sont fans de Spider-Man et d’action. Les férus de séries, de leur côté, garderont sans doute un œil sur les futurs épisodes de You.

Les séries qui arrivent en mars 2023 sur Netflix France

2 mars : Sex/Life, saison 2

Une femme a du mal à équilibrer sa vie, entre son mari et son passif.

9 mars : You, saison 4 partie 2

Après la partie 1, il faut bien une partie 2…

16 mars : Shadow & Bone : La saga Grisha, saison 2

Une contrée maudite… des sorciers puissants et… une jeune orpheline comme unique espoir pour empêcher tout ce beau monde de sombrer.

30 mars : Riverdale, saison 7

Que va-t-il encore se passer à Riverdale, petite ville aux sombres secrets ?

31 mars : Agent Elvis

Matthew McConaughey qui prête sa voix à Elvis dans une série d’animation à la direction artistique très jolie ? Il faut signer où ?

Les films qui arrivent en mars 2023 sur Netflix

1er mars : Collection Spider-Man

Spider-Man

Spider-Man 2

Spider-Man 3

The Amazing Spider-Man

The Amazing Spider-Man 2

Spider-Man: Homecoming

1er mars : Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Jason Statham et Dwayne Johnson sortent les muscles et bombent le torse dans ce spin-off de la saga Fast & Furious. Il faut aimer l’action, l’action et… l’action. La testostérone aussi.

4 mars : Cinquante nuances plus sombres

Christian se sent blessé alors qu’Anastasia lui réclame des efforts supplémentaires pour sauver leur couple. Et voilà que revient le passé de Christian… À la bonne heure !

10 mars : Luther : Soleil Déchu

Idris Elba reprend du service dans cette adaptation de la série Luther. Il doit carrément s’évader de prison pour stopper un tueur en série.

18 mars : Ad Astra

Un astronaute part à la recherche de son père disparu dans l’espace. C’est comme trouver une aiguille dans une botte de foin.

23 mars : Bad Boys For Life

Vous vous souvenez quand Will Smith ne distribuait pas des mandales et était acteur ?

31 mars : Murder Mystery 2

Les détectives Nick et Audrey Spitz se retrouvent au cœur d’un enlèvement de niveau international. Ils passeront notamment par Paris.

