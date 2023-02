Chaque jour, Numerama vous recommande un film ou une série à voir en streaming, sur les plateformes de SVOD. En ce lundi 27 février 2023, nous vous conseillons de plonger dans l’enfer de la guerre avec l’excellent film 1917, sur Netflix.

Vous ne savez pas quel film choisir sur les plateformes de SVOD pour passer une bonne soirée ? Ça tombe bien, en ce lundi 27 février 2023, Numerama vous conseille justement de vous laisser tenter par 1917, disponible sur Netflix depuis quelques jours. Ce film de guerre aux nombreux plans-séquences vous tiendra en haleine de bout en bout.

Le film 1917 sur Netflix, une immersion sans fin au cœur de l’enfer

Si vous détestez habituellement les films historiques, ne partez pas tout de suite : 1917 pourrait bien vous faire changer d’avis. Certes, le scénario est plutôt classique, on vous l’accorde, puisque l’on suit l’histoire de deux soldats britanniques, qui doivent absolument délivrer un message déterminant pour la suite du conflit.

Pour mener à bien leur mission avant qu’il ne soit trop tard, Schofield et Blake vont devoir traverser les lignes ennemies, aussi vite que possible. Toute l’originalité de cette course infernale contre-la-montre réside plutôt dans son aspect visuel. Réalisé par Sam Mendes (Skyfall, Spectre, American Beauty ou encore Les Noces Rebelles), 1917 est ainsi conçu pour donner l’illusion d’un seul plan-séquence, sans aucune interruption.

1917. // Source : Universal Pictures and Storyteller Distribution

Cette impression d’action en temps réel donne à cette mission suicide une tension inégalée. On retient alors son souffle pendant deux heures, suivant au plus près ces deux soldats, affrontant l’inimaginable pour empêcher le pire. Film d’action au timing impeccable, 1917 a justement été récompensé de trois Oscars en 2020, à savoir meilleure photographie, meilleur mixage de son et meilleurs effets visuels.

Et, pour cause : le long-métrage renouvelle complètement le genre des récits de guerre tout en projetant de sublimes plans, difficiles à oublier, dont certains se déroulent dans une obscurité quasi totale. 1917 est clairement une valeur sûre, pour les amateurs de précision historique, de sensations fortes ou d’expériences cinéphiles inoubliables. Un tour de force, qui est enfin disponible sur Netflix, en ce lundi 27 février 2023.

