[Deal du Jour] Fait plutôt rare, l’abonnement Canal+ bénéficie d’une vente flash. Pile à temps pour la cérémonie des Césars 2023, l’offre 100 % Canal+ est en ce moment à moitié prix. Il offre l’accès au catalogue Canal+ et à la VOD. Cette promotion est disponible seulement ce week-end fin et prendra fin lundi 27 février.

C’est quoi, cette promotion sur l’abonnement Canal+ ?

L’offre 100 % Canal+ est un abonnement au prix normal de 32,99 € par mois. Dans le cadre d’une vente flash, Canal+ le propose en ce moment au prix de 15,99 € par mois pendant 24 mois et avec engagement. Passé les deux premières années, l’abonnement revient à son prix normal, mais l’engagement prend fin et vous pourrez résilier.

C’est quoi, cet abonnement Canal+ à moins de 16 €/mois ?

L’offre 100 % Canal+ est un abonnement qui comprend 9 chaînes. En plus de la chaîne originale Canal+, vous aurez accès à 3 chaînes de sport : Canal+ Sport, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360. Ces chaînes diffusent des rendez-vous sportifs comme l’UEFA Champions League, la Ligue 1, le top 14 de rugby ou encore la Formule 1, et le MotoGP. Si vous êtes cinéphile, l’offre 100 % Canal+ comprend les chaînes Canal+ Cinéma, Canal+ Grand Ecran, Canal+ Séries et Canal+ Docs. Ces dernières proposent du cinéma récent, des séries populaires et des créations originales et internationales. Les enfants ne sont pas en reste avec la chaîne Canal+ Kids comprise dans l’offre.

L’application de streaming myCanal vous permet de regarder tout ce contenu sur votre téléviseur, smartphone, tablette, console ou ordinateur. Vous pouvez regarder jusqu’à deux écrans en simultané et en 4K UHD, si votre connexion et vos appareils le permettent. Enfin, vous pouvez sur demande opter pour un décodeur Canal+ (6 €/mois de location).

Le catalogue de Canal+ est vaste // Source : Canal+

Est-ce que cette offre de Canal+ est une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour profiter de l’énorme catalogue de Canal+ à moindres coûts. Les nombreux débats sur la fameuse chronologie des médias ne vous ont sans doute pas échappé. Canal+ étant le plus gros investisseur dans le cinéma, elle bénéficie d’une plus grande exposition par rapport aux autres plateformes de SVOD et peut donc proposer des films plus tôt à ses abonnés. Alors que la plupart des services de streaming doivent attendre un an ou plus, Canal+ peut mettre sur son catalogue des films sortis seulement six mois auparavant. Le récent Thor : Love and Thunder ou encore Bullet Train sont d’ores et déjà disponibles dans son catalogue.

