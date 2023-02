Après plusieurs années de développement et l’arrivée d’une version bêta publique en janvier, le groupe Canal+ vient enfin de publier la version finale de myCANAL pour Mac sur l’App Store.

Le 23 février est un grand jour pour les propriétaires d’un Mac abonnés à Canal+. Après des années d’attente, de promesses et de retards, myCANAL est enfin disponible sur l’App Store d’Apple. Cette déclinaison de la version iPadOS de l’application permet d’accéder à la télévision en direct et en replay, tout en permettant des choses que le site ne peut pas faire. Parmi elles, le téléchargement de contenus en local pour les regarder sans réseau, dans un avion ou à l’étranger par exemple.

Une application aussi complète qu’attendue

Cela fait plusieurs années que Canal+ parle d’une version Mac de myCANAL, mais plusieurs contraintes techniques sont venues contrarier ses plans. Une des premières versions de myCANAL pour Mac inaugurait un design propre au Mac, la version finale adapte finalement celui de l’iPad aux ordinateurs. Une navigation à base d’onglets est au programme, avec la page d’accueil, le direct, le programme, le replay par chaînes, les favoris, les téléchargements locaux et la recherche.

La version myCANAL de Mac dispose de toutes les fonctions des versions mobiles et TV, comme le multi-live (pour regarder 4 chaînes en même temps, ce qui est pratique en période de Ligue des champions), le retour en arrière sur plusieurs heures, le mode expert pour obtenir des informations en direct sur un match, le picture-in-picture pour épingler un programme dans un coin de l’écran, etc. Il est possible de s’abonner à Canal+ sans engagement directement depuis l’application.

Bien entendu, myCANAL pour Mac est gratuit (il faut être abonné à une des offres de Canal+ pour y accéder). L’application nécessite au minimum macOS Catalina (10.15), qui date de 2019.

Canal+ n’est pas le premier service de streaming majeur à se lancer sur macOS, puisqu’Amazon Prime Video l’a précédé en 2021. En revanche, Netflix et Disney+ ne proposent toujours rien pour les ordinateurs d’Apple, ce qui privent leurs utilisateurs de téléchargements. Connu pour la grande qualité de son application sur mobile et sur les téléviseurs connectés (particulièrement sur Apple TV), le groupe Canal étend encore plus son offre avec cette version Mac.

