Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est peuplé d’animaux mignons. Certains sont là pour donner de la vie aux décors, d’autres, considérés comme fantastiques, peuvent être capturés. Un vrai jeu dans le jeu.

On vous a déjà parlé des chats qui rôdent dans les environnements de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard — et qui se révèlent très amicaux (surtout sur PlayStation 5). Il y a beaucoup d’autres animaux dans le jeu (des hiboux, forcément, des vaches, des poules…), ce qui rend l’univers globalement très accueillant. Surtout, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard accueille aussi des créatures fantastiques, comme c’est le cas dans les films éponymes.

Ainsi, à l’instar de Norbert Dragonneau, on peut capturer ces animaux fantastiques, après plusieurs heures dans la campagne principale. Il y a en une dizaine dans le jeu. Ils vont du Boursouf (qui ressemble à un pompon avec des yeux) au Niffleur, bestiole cleptomane avec les objets brillants, en incluant le majestueux Hippogriffe (que l’on peut chevaucher pour des balades célestes). S’il paraît cruel de capturer des créatures, l’intrigue de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard justifie cette activité comme suit : capturer une créature fantastique revient à la protéger des braconniers.

Tout savoir sur la capture et l’élevage des animaux fantastiques dans Hogwarts Legacy

Quand peut-on capturer des animaux fantastiques ?

Premier point à garder en tête : vous ne pourrez pas capturer des animaux fantastiques sitôt votre aventure dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard démarrée. Concrètement, chaque possibilité offerte se dévoile progressivement : à mesure que le récit avance, on débloque de nouveaux sorts et de nouvelles activités. La capture d’animaux fantastiques est impossible avant d’avoir accès à la Salle sur Demande. Vous avez effectivement besoin d’un objet baptisé le « sac de capture », confié par Cheek dans la quête intitulée « L’Elfe, le sac de capture et le métier à tisser ». Il s’agit plus exactement de la 22e quête principale du jeu — ce qui correspond à plusieurs heures.

Comment capturer des animaux fantastiques ?

Une fois que vous êtes en possession du sac de capture, il faut se rendre à un endroit où se trouvent des animaux fantastiques. Sur la carte, ils sont symbolisés par un logo avec une patte. Les différentes créatures ne se trouvent pas au même endroit, et il sera donc nécessaire d’explorer pour croiser les différentes espèces.

Pour capturer un animal fantastique, veillez à créer un ensemble de sorts avec le sac de capture (utilitaire) et Levioso (sort).

Ensuite :

Rapprochez-vous tout doucement d’une cible à capturer ;

Lancez le sort Levioso (pour l’empêcher de fuir et le ralentir) ;

Activez le sac et appuyez sur les boutons qui apparaissent à l’écran.

Vous pouvez capturer et conserver plusieurs créatures dans votre sac. Ensuite, pour vous occuper de vos compagnons, vous allez devoir les transférer dans le Vivarium — un espace de vie dans lequel les créatures ne risqueront plus rien et auront suffisamment de place pour être heureuses. Attention, ici, la place est limitée.

Pourquoi capturer des animaux fantastiques ?

Capturer des animaux fantastiques permet d’accéder à une activité très sympathique : s’occuper de compagnons mignons, en les nourrissant et en les caressant. Au-delà de ce plaisir simple, il y a un objectif économique et lié à la progression. Prendre soin des animaux permet d’obtenir des ressources précieuses qui offrent l’opportunité d’améliorer son équipement et de modifier ses attributs (l’idée est de tout attraper pour avoir le maximum d’options). Puis, vous pourrez faire s’accoupler deux membres de la même espèce pour faire des bébés. Vous n’avez plus de place dans votre Vivarium ? La boutique « Vive & Peck » les rachète. Oui, on peut faire du commerce d’animaux fantastiques dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard.

Combien y a-t-il d’animaux fantastiques ?

Il y a treize espèces différentes, parmi lesquelles : le Dirico, le Focifère, l’Hyppogriffe, le Jobarbille, le Fléreur, le Veaudelune, le Niffleur, le Boursouf ou encore le Crapeau violet géant.

