Il y a deux scènes post-génériques à la fin de Quantumania. Elles préparent la suite de la phase 5. Mais attention, spoilers !

En salles ce 15 février 2023, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania lance la phase 5 de Marvel (pas forcément avec brio). Même si le personnage a déjà fait quelques apparitions, notamment dans Loki, c’est dans ce long-métrage qu’est véritablement intégré Kang. Ce grand méchant va être le fil rouge de toute cette phase (Avengers : The Kang Dynasty est prévu pour 2025 et Avengers : Secret Wars pour 2026).

Quantumania échappe donc d’autant moins à la règle : préparez-vous à rester jusqu’au bout, même après le générique complet, car le film contient deux scènes post-génériques. Et elles préparent clairement le terrain pour la suite, donc, si le principe de continuité vous intéresse, on vous suggère de les voir !

Mais que signifient-elles vraiment ? Si vous sortez tout juste de la salle, on revient sur ce qu’elles montrent : attention, vous entrez dans une zone à SPOILERS.

ATTENTION SPOILERS // Source : Marvel

Première scène post-générique : Kang

La première scène post-générique est la plus déterminante : on fait face à plusieurs versions de Kang, toutes incarnées par l’acteur Jonathan Majors, car il s’agit du même personnage provenant d’une multitude de mondes parallèles. On comprend alors qu’ils sont bien décidés à venger le Kang, vaincu par Ant-Man.

Secret Wars Battleworld // Source : Marvel

Mais la deuxième partie de la scène est plus intéressante : on y voit des millions de Kang réunis dans… une arène. C’est une référence directe aux comics Secrets Wars. Dans cette série éditée par Marvel en 1984-85, des héros et héroïnes provenant de plusieurs mondes parallèles sont projetés sur une planète-arène nommée Battleworld, où ils sont intimés de se battre.

En 2015, les éditions Marvel proposaient une version encore alternative de la planète Battleworld, qui était cette fois-ci la fusion de plusieurs mondes cohabitants entre eux. La saga cinématographique s’inspire de tout cela, à sa sauce. On a donc quelques éléments, mais on ne sait pas précisément à quoi servira cette arène.

Deuxième scène post-générique : Loki

La deuxième scène post-générique nous montre Loki et Mobius face à une version de Kang. Loki rappelle qu’il sait très bien de qui il s’agit — et il est clairement terrifié. Or, il en faut beaucoup pour faire peur à Loki, lui qui a toujours tant d’assurance. Cette séquence suggère que la saison 2 de la série consacrée au personnage de Tom Hiddleston, prévue courant 2023, aura sans doute Kang pour enjeu central.

Kang apparaissait déjà dans la saison 1 de Loki. // Source : Marvel/Disney+

