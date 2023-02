Les huitièmes de finale de la saison 2022/2023 de Ligue des champions s’ouvrent avec un choc entre le PSG et le Bayern Munich. Le coup d’envoi sera donné ce mardi 14 février, à 21h.

Ce mardi 14 février, pendant que de nombreux tourtereaux partageront leur meilleure table dans le plus prestigieux des restaurants, l’hymne de la Ligue des champions retentira dans le Parc des Princes. C’est aujourd’hui que commencent les huitièmes de finale de la plus belle et de la plus suivie des compétitions de football. Et elles seront lancées par un choc entre le PSG et le Bayern Munich, qui s’était déjà croisés au stade des quarts de finale en 2021 (le PSG était passé) et en finale en 2020 (victoire du Bayern Munich).

Comme vous le savez probablement déjà, les droits de diffusion sont éclatés entre plusieurs acteurs en France. Concernant la Ligue des champions, il y en a trois : Canal+, beIN Sports et RMC Sport. Où est diffusé le match entre le PSG et le Bayern Munich ? Comment s’abonner ? On vous explique tout.

Où est diffusé le match entre le PSG et le Bayern Munich ?

La rencontre entre le PSG et le Bayern Munich bénéficie bien évidemment d’un suivi poussé, puisque c’est l’un des rendez-vous les plus importants du club français le plus puissant du moment.

Où ? Le match PSG-Bayern Munich sera diffusée sur deux chaînes simultanément :

Canal (Canal+ et Canal+ Foot) ;

RMC Sport.

Pour la réalisation, Canal+ met le paquet avec 26 caméras (dont une caméra aérienne SPIDERCAM) et une production UHD/SDR pour une qualité visuelle de meilleure facture. En revanche, il n’y a ni Dolby Atmos pour le son, ni Dolby Vision pour de plus belles couleurs.

Quand ? à 21 heures.

Comment s’abonner à Canal+ ou RMC Sport ?

Toutes les offres proposées par Canal+ permettent de regarder le match entre le PSG et le Bayern (à partir de 22,99 €) :

Sinon, il y a l’alternative RMC Sport, à partir de 9 € par mois (si on est client SFR) ou à partir de 19 € par mois :

