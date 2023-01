La saison Terre Sauvage de Marvel Snap est lancée le 3 janvier 2023 ! Nouvelles cartes, nouveaux lieux, nouveau passe de saison et nouvelles stratégies : voici toutes les infos à savoir avant de repartir à la conquête des rangs du jeu de carte.

Le 3 janvier 2023, c’est la rentrée des classes en France, mais surtout le lancement de la nouvelle saison de Marvel Snap. Le Surfeur d’Argent laisse sa place à la saison Terre Sauvage, dans laquelle les bêtes et leurs maîtres et maîtresses seront mis à l’honneur. Joueurs et joueuses perdent trois rangs au classement, comme c’est l’usage à chaque nouvelle saison.

Le Season Pass Terre Sauvage

La carte star du Season Pass est Zabu, 3 d’énergie et 2 de puissance, qui réduit de 2 énergie le coût des cartes de 4 énergie. Cela signifie concrètement qu’avec un Zabu placé au tour 3, vous pourrez jouer deux cartes de coût 4 au tour 4. Les synergies avec les compositions « zoo » et notamment avec la célèbre carte Kazar, vont être amusantes à trouver.

Zabu dans Marvel Snap // Source : Marvel Snap

Les nouvelles cartes dans Marvel Snap

À côté de cette carte disponible moyennant 11,90 € et en remplissant 50 niveaux du passe de saison, plusieurs autres cartes font leur apparition dans le jeu, incluses aux rotations des plus hauts niveaux de collection.

Sauron : carte révélée qui annule les effets continus de la main et du deck.

Sauron dans Marvel Snap // Source : Marvel Snap

Shanna : carte révélée qui ajoute une carte de coût 1 sur les autres emplacements.

Shanna dans Marvel Snap // Source : Marvel Snap

Dazzler : carte continue qui va s’inscrire dans les stratégies « zoo », avec puissance +6 si les emplacements ont 4 cartes.

Dazzler dans Marvel Snap // Source : Marvel Snap

Shadow King : carte révélée qui réinitialise la puissance des cartes à l’emplacement, enlevant les malus, mais aussi les bonus.

Shadow King dans Marvel Snap // Source : Marvel Snap

5 nouveaux lieux font leur apparition dans Marvel Snap

Les nouveaux lieux de Marvel Snap // Source : Marvel Snap

Le pont branlant est un emplacement instable où les cartes sont en danger. Si plus d’une carte se trouve sur le pont branlant à la fin d’un tour, elles sont toutes détruites. Faites attention à ne pas trop encombrer ce lieu fragile.

L’autel de la mort est un emplacement sacrificiel qui vous permettra de gagner de l’énergie au tour suivant. Si vous jouez une carte sur l’autel de la mort, elle sera immédiatement détruite, mais vous gagnerez 2 points d’énergie. Utilisez cet emplacement avec parcimonie pour maximiser votre bénéfice.

Les montagnes de l’éternité sont un emplacement pénible dont l’effet est activé après le tour 3. Le joueur qui perd sur l’emplacement prendra une carte Caillou inutile dans son deck.

Le château Plunder est un emplacement réservé exclusivement aux cartes de coût 6. De quoi maximiser les stratégies permettant de finir sur un dernier tour surpuissant qui donne des points aux autres emplacements.

La mine effondrée est un emplacement rempli de cartes Caillou. Si vous passez votre tour, vous pourrez détruire toutes les cartes Caillou de la mine effondrée et jouer dessus. Une stratégie à monter avec Solar ou en tout début de partie.

Dans son communiqué, SecondDinner évoque également les cosmétiques de la saison (avatars, cartes alternatives, etc.) et l’arrivée prochaine d’un mode duel.