Ces romans vous plongeront dans un environnement naturel à couper le souffle, entre la Nouvelle-Zélande, la forêt ou une autre planète. Pour se reconstruire, ou penser autrement.

Pour protéger l’environnement, il faut l’aimer. Les livres ont aussi cet effet secondaire. D’autant que les récits situés en pleine nature sauvage nous font du bien. C’est sans doute parce qu’ils nous imprègnent de leurs odeurs, de leurs saveurs propres aux forêts et aux océans — une atmosphère qui nous redonne la liberté d’exister et, peut-être, de s’autoriser le renouveau.

Les Femmes du bout du monde (Mélissa Da Costa)

Source : Livre de Poche

Partir pour mieux se reconstruire. La nature sauvage et les magnifiques couchers de soleil de la Nouvelle-Zélande, voilà le lieu idéal, et c’est justement là que l’on retrouve Flore, une Parisienne en quête d’une nouvelle vie — en raison de son passé. Dans ce bout du monde, elle rejoint une communauté de femmes, ou plutôt un tandem : Autumn et sa fille Milly, qui tiennent un camping. C’est alors un trio qui se forme, une relation partagée de soutien mutuel et de sentiments nouveaux.

Mélissa da Costa nous plonge ainsi dans un océan de douceur. Tout n’est pas rose, loin de là, mais c’est la tendresse qui semble victorieuse. Le soin apporté aux autres se rapporte aussi au soin accordé à la nature — l’autrice évoque les enjeux écologiques locaux par petites touches. Dans Les Femmes du bout du monde, la nature et ses paysages sublimement retranscrits, comme ses aléas météorologiques, forment un contexte propice au renouveau — car à la liberté d’être et même de se redéfinir. Magnifique et apaisant.

Les Femmes du bout du monde, Mélissa Da Costa, Livre de Poche, 480 pages

Là où les arbres rencontrent les étoiles (Glendy Vanderaah)

Source : Pocket

C’est un trésor caché dans les librairies, qui mérite tout votre amour : ce roman de Glendy Vanderaah va vous faire vivre un moment de lecture inoubliable. Jo, doctorante en ornithologie, part s’installer quelques mois dans un chalet, perdu en lisière d’une grande forêt, pour étudier les oiseaux. Un soir, elle trouve dans son jardin une petite fille, pieds nus, en pyjama, qui prétend s’appeler Ursa, du nom de la constellation dont elle serait originaire. Oui, elle dit être une extraterrestre. La jeune chercheuse l’accueille et essaye de comprendre ce qui est arrivé à Ursa, pour qu’elle en arrive à se présenter comme une alien. Cette petite fille est, qui plus est, d’une grande intelligence et d’un caractère vif.

Des personnages attachants, une histoire aussi envoutante que bouleversante en pleine nature, des moments chaleureux et d’autres qui nous serrent le cœur : Là où les arbres rejoignent les étoiles est merveilleux de bout en bout. Un livre qui répare avec une telle force émotionnelle ne peut qu’être précieux.

Là où les arbres rencontrent les étoiles, Glendy Vanderaah, Traduit par Laura Bourgeois, Pocket, 448 pages

Semiosis (Sue Burke)

Source : Livre de Poche

La science-fiction n’a pas son pareil pour repousser les frontières de notre rapport à la nature. C’est normal, pour un genre qui nous apprend sans cesse la notion d’altérité — ou la diversité du vivant. Semiosis relève parfaitement de cette SF-là, en plus d’une lecture plaisante que l’on soit habitué ou non au genre.

Après un voyage interstellaire de 160 ans, des hommes et des femmes s’installent sur une toute nouvelle planète. Loin de la Terre, de sa pollution et ses conflits, ces colons veulent bâtir une nouvelle utopie au cœur de cette nature sauvage extraterrestre. Mais connaissent-ils vraiment la nature au sein de laquelle ils veulent habiter ?

Semiosis, Sue Burke, Traduit par Florence Bury, Livre de Poche, 528 pages

