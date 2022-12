À quoi avez-vous le plus joué en 2022 sur Steam ? Avez-vous débloqué des succès plus souvent que les autres ? Êtes-vous plutôt « rétro » ou fan de nouveautés ? Voilà les questions vous concernant auxquelles répond le bilan 2022 de Steam.

C’est au tour de Steam de vous proposer un bilan de votre année vidéoludique sur son service. Après Spotify, Nintendo, Twitch et PlayStation, et bien d’autres que l’on n’a pas évoqué dans nos colonnes (SensCritique, Deezer, Apple Music, etc.), voilà que la plateforme spécialisée dans le jeu vidéo vient de sortir une rétrospective personnalisée pour chacun de ses membres.

Vous devez vous rendre à l’adresse https://store.steampowered.com/replay pour la consulter, en prenant soin de vous connecter à votre compte Steam si ce n’est pas déjà le cas. Vous pouvez visiter cette adresse depuis un navigateur web ou bien y accéder à travers l’application du service. L’annonce de Steam Replay a été faite le 26 décembre sur Twitter, mais aussi sur Steam.

Quelques diverses statistiques. // Source : Capture d’écran

Des commentaires de Steam parfois justes… parfois moins

La page bilan de Steam s’avère fournie. Qui plus est, des « cartons » sont cliquables, permettant de visualiser des statistiques plus détaillées. À quel moment de l’année ont été lancés les jeux Lost Ark et Red Dead Redemption 2, par exemple, et quels ont été les succès débloqués. Le nombre de sessions, les jours d’affilée, le temps de jeu total sont aussi renseignés.

Steam vous compare également à la moyenne de la communauté : nombre de jours d’affilée, nombre de titres, nombre de succès débloqués. Le site regarde aussi si vous êtes plutôt du genre à aller vers des nouveautés (des jeux sortis en 2022), si vous préférez les titres relativement récents, de moins de huit ans, ou si vous êtes plutôt « rétro ».

Évidemment, il y a quelques commentaires génériques de Steam qui peuvent prêter à sourire.

Concernant Elden Ring, Steam déclare que « le monde est rempli de pleutres qui se débinent devant le premier boss venu. Ce n’est pas votre cas. Pour vous, il n’y avait aucune frustration dans Elden Ring, seulement des défis à relever ». Ce que Steam n’a pas vu, c’est que le jeu m’a gonflé d’entrée et que je me suis débiné après le 2e ou 3e pack de mobs. Véridique.

Une dernière remarque : la rétrospective de Steam est nécessairement incomplète ELle ne donne pas une photographie exhaustive de votre année dans le jeu vidéo. En effet, si vous fréquentez d’autres plateformes (Battle.net, GOG, Epic Games Store, etc.) ou si vous jouez à des consoles (Switch, PlayStation 5, etc.), votre activité sera invisible pour la plateforme.

On a qu’une hâte : découvrir le temps de jeu qui sera enregistré par le futur bilan Steam lorsque Hadès 2 sortira.