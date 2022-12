Les futurs jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus ont encore fait l’objet d’une fuite crédible. L’année 2023 démarre bien pour les concernés.

L’année 2022 n’est pas encore tout à fait terminée, mais on parle déjà de ce qui va arriver en 2023. Grâce à une fuite partagée sur Dealabs le 23 décembre, on découvre les trois jeux qui seront offerts aux abonnés PlayStation Plus après le passage à la nouvelle année.

Faut-il y croire ? Oui. L’auteur de cette indiscrétion a toujours eu bon ces derniers mois. Et on sera donc ravi d’apprendre que l’excellent Star Wars Jedi: Fallen Order fait partie de la sélection.

Star Wars Jedi: Fallen Order // Source : Electronic Arts

L’abonnement PlayStation Plus est devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe désormais trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en janvier 2023

Trois jeux seront offerts en janvier avec l’abonnement PS Plus (à partir du mardi 3 janvier). Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ces trois jeux pourront être téléchargés jusqu’au 7 février.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order est l’une des meilleures adaptations de la célèbre saga en jeu vidéo. On y incarne Cal Kestis, un Jedi en fuite, dans une expérience mêlant action et aventure. Le jeu est beau, le gameplay est bien pensé et le contenu s’avère à la hauteur des attentes. Une suite, baptisée Star Wars Jedi: Survivor, est prévue pour le mois de mars.

Fallout 76

Fallout 76 est loin d’avoir convaincu à sa sortie. Ce prologue de la saga développée par Bethesda est une expérience de survie dans un monde ouvert et connecté. Il paraît qu’il a meilleure allure après avoir reçu de multiples mises à jour. Le PlayStation Plus est l’occasion de lui redonner sa chance.

Axiom Verge 2

Suite d’un titre particulièrement apprécié, Axiom Verge 2 épouse toujours la forme d’un Metroidvania. On y explore deux mondes interconnectés, et il faudra pirater des machines et en combattre d’autres.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.