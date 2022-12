Le quatrième chapitre de Fortnite est désormais disponible, donnant accès à plusieurs nouveautés. Le terrain a complétement changé.

Fortnite a lancé un nouveau chapitre, et les nouveautés sont nombreuses. Après une interruption de plusieurs heures, les joueuses et les joueurs ont pu découvrir une carte inédite — comme le rappelle le communiqué publié le 4 décembre. La nouvelle île rassemble notamment des décors inspirés du Moyen Âge, dans le sillage d’une citadelle ou d’un petit village médiéval.

Ces changements vont de pair avec l’arrivée prochaine d’un costume à l’effigie de Geralt de Riv, héros de la trilogie The Witcher. Il pourra être déverrouillé dans le passe de combat, plus tard au cours de la première saison du chapitre 4. On aura aussi l’occasion d’incarner le Doom Slayer, protagoniste principal de Doom. Bref, les partenariats avec d’autres licences phares se poursuivent.

Les nouveautés du chapitre 4 de Fortnite

La partie graphique

Fortnite passe encore un cap visuel à l’occasion du chapitre 4. Sur les plateformes les plus puissantes (PC, PS5, Xbox Series X/S et cloud gaming), le jeu migre vers le moteur graphique Unreal Engine 5.1 (le premier à le faire). Cela implique de grosses améliorations sur les éclairages, la modélisation des environnements (300 000 polygones rien que pour un arbre), les ombres et les performances en elles-mêmes. Les images et les vidéos partagées par Epic Games sont impressionnantes.

Un joli village, avec plein de détails et de jolis reflets sur l’eau. // Source : Epic Games

Ici, il faut admirer les éclairages. // Source : Epic Games

Une végétation très dense. // Source : Epic Games

Gameplay

Comme à chaque mise à jour majeure de Fortnite, les joueuses et les joueurs gagnent de nouveaux moyens de se déplacer. Dans le chapitre 4, on peut désormais bouger dans… une boule de neige. L’idée est de se cacher à l’intérieur pour rouler et attaquer ses adversaires. Plus conventionnelle, la moto tout-terrain permet de rallier rapidement divers endroits — tout en réalisant des figures. Quant au marteau à onde de choc, il offre l’opportunité de se propulser dans les airs, en plus d’infliger de lourds dégâts.

Enfin, le gameplay est fluidifié par la possibilité d’enjamber des obstacles, simplement en sprintant vers eux. De quoi rendre les affrontements toujours plus dynamiques.

Le chapitre 4 de Fortnite introduit aussi des renforts de réalité. Concrètement, il s’agit de boosts aléatoires qui apparaissent à divers moments d’une même partie. À chaque apparition, vous devrez en sélectionner un parmi deux, sachant que leurs effets sont cumulables. « Les renforts de réalité restent actifs jusqu’à la fin de la partie », précise Epic Games.

Quels exemples de renforts de réalité :