Le nouveau service de streaming Paramount+ a un comportement très étrange : il ne permet pas de se connecter avec son identifiant français dans tous les pays. Paramount+ explique « n’assurer la portabilité que dans les pays européens ».

Lancé en France le 1er décembre, Paramount+ rejoint Netflix, Disney+, Prime Video, OCS, Salto et Apple TV+ dans la grande famille des plateformes de streaming. Avec son design très proche de Disney+, Paramount+ ambitionne de proposer « une montagne de divertissements » grâce aux contenus de plusieurs univers populaires (Paramount, Showtime, Comedy Central, Nickelodeon…). Il coûte 7,99 euros par mois, à moins que vous possédiez un abonnement Canal+ l’intégrant directement. Dans ce cas-là, il vous suffit de créer un compte pour accéder à tous les contenus de l’application sans payer.

Dans notre article de découverte du service, nous reprochions à la version française de Paramount+ de n’intégrer aucun programme issu des chaînes CBS (Le Late Show de Stephen Colbert par exemple). Par curiosité, nous avons utilisé un VPN pour comparer le catalogue français au catalogue américain. À notre grande surprise, ce n’est pas possible.

Un compte Paramount+ français n’est pas valable partout

Le système d’authentification de Paramount+ est-il vraiment finalisé ? À en croire nos observations, les développeurs de l’application ont encore beaucoup de travail devant eux. Pour cause, Paramount+ a un comportement très étrange en fonction de la manière dont vous vous connectez, qui est susceptible de désactiver un compte temporairement. Les comptes Paramount+ semblent aussi être différents d’un pays à l’autre, ce qui ne garantit pas l’utilisation du service à l’étranger par exemple.

Avec Canal+, ça ne marche que dans l’UE

Les « bugs » de Paramount+ ne sont pas les mêmes en fonction de la méthode de connexion. Selon les constats de Numerama, c’est surtout si l’on possède un compte « gratuit » grâce à Canal+ que l’on est le plus impacté :

En France : la connexion fonctionne normalement, on a accès au catalogue français.

la connexion fonctionne normalement, on a accès au catalogue français. Aux États-Unis : le compte n’est pas reconnu, Paramount+ dit que l’identifiant et que le mot de passe ne sont pas bons.

le compte n’est pas reconnu, Paramount+ dit que l’identifiant et que le mot de passe ne sont pas bons. Au Canada : le compte est reconnu, mais pas l’abonnement. Il faut s’abonner à un compte canadien, puisque Canal+ est automatiquement dissocié du compte Paramount+.

le compte est reconnu, mais pas l’abonnement. Il faut s’abonner à un compte canadien, puisque Canal+ est automatiquement dissocié du compte Paramount+. En Angleterre : même chose qu’au Canada. Le compte est reconnu, mais pas l’abonnement. Canal+ qui est automatiquement dissocié du compte Paramount+. On ne peut pas utiliser l’application.

même chose qu’au Canada. Le compte est reconnu, mais pas l’abonnement. Canal+ qui est automatiquement dissocié du compte Paramount+. On ne peut pas utiliser l’application. En Italie : le comportement est assez aléatoire. Dans le meilleur des cas, on accède au catalogue français (grâce à la portabilité transfrontalière). Toutefois, il nous est arrivé d’être déconnectés de Canal+. Dans ce cas-là, il faut impérativement revenir en France pour refaire la liaison.

Aux États-Unis, un compte français n’est pas reconnu. // Source : Captures Numerama

Comment expliquer ces déconnexions ? Dans le cas du Canada, de l’Angleterre et de l’Italie, elles nous semblent liées à la méthode de facturation. Le paiement par Canal+ n’est possible qu’en France et pose problème dès que l’on se connecte ailleurs (ce qui rend le compte inutilisable en vacances). Dans le cas des États-Unis, le problème est plus complexe. L’application utilisée par les Américains ne semble pas être la même qu’en France, les comptes sont donc complètement incompatibles (oubliez donc Paramount+ en vacances aux US, à moins de payer un nouveau compte en dollars).

Après une connexion dans un autre pays, il faut impérativement revenir en France et re-procéder à la procédure de jumelage entre un compte Canal+ et un compte Paramount+.

Avec un compte normal, seuls les États-Unis sont exclus

Pour s’assurer que ce problème n’est pas seulement lié à Canal+, Numerama a souscrit un second abonnement à Paramount+ à 7,99 euros par mois. Dans ce cas précis, le fonctionnement de Paramount+ est (presque) en phase avec celui des autres services de streaming. Paramount+ offre la portabilité transfrontalière dans l’Union européenne (on a donc accès au catalogue français de partout) et, dans quelques pays (ça marche au Canada par exemple), permet d’accéder au catalogue étranger. En revanche, aux États-Unis, le compte n’est toujours pas reconnu.

Interrogé par Numerama, Paramount+ indique que « la portabilité est à ce jour assurée dans les pays européens. Elle n’est pas actuellement assurée ailleurs ».

Il est possible que l’incompatibilité avec la version américaine persiste, mais on peut espérer que les bugs liés à Canal+ soient réglés avec le temps. Un service international limité à la France est, à notre connaissance, inédit.

Netflix, Disney, Prime, Apple… Que font les autres ?

Quid du comportement des concurrents de Paramount+, eux aussi habitués à faire la guerre aux VPN ? Chez Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video, les comptes sont utilisables dans le monde entier. En se connectant à un service aux États-Unis, on a immédiatement accès à ses contenus américains. Apple, de par le fonctionnement de ses « Apple ID », ne vérifie pas la localisation d’un utilisateur avant de lui proposer un contenu. Le catalogue américain est visible par toutes les personnes propriétaires d’un compte configuré aux États-Unis (mais Apple ne propose que des contenus originaux, il n’y a donc rien à gagner vis-à-vis de la chronologie des médias).

La limitation de Paramount+ est-elle voulue ? Au vu de la manière dont elle est présentée, elle ressemble plus à un problème de configuration qu’à une politique antipiratage. Les comptes US n’ont probablement pas été bien configurés au début, d’où leur non-compatibilité, tandis que le paiement par Canal+ est très mal supporté.