Disponible en France depuis le 1er décembre, Paramount+ est accessible par divers moyens. On peut s’y abonner directement (7,99 euros par mois), passer par une application partenaire (Apple, Amazon, Google, Orange) ou créer un compte sans payer grâce à Canal+ Ciné Séries.

Il y a un nouveau service de streaming en France : Paramount+. Depuis le 1er décembre 2022, le nouveau repaire de nombreux contenus prestigieux (les films Paramount, les séries Showtime, les divertissements Comedy Central comme South Park, les contenus pour les enfants Nickelodeon…) est proposé au tarif de 7,99 euros par mois. Pour s’assurer de ne pas rater son lancement, il a noué de nombreux partenariats avec des acteurs bien installés. Voici les différents moyens de s’abonner à Paramount+ (ou d’y accéder directement si on possède déjà un accès) :

S’abonner à Paramount+ depuis Paramount+

Le plus simple est bien entendu de passer directement par le site de Paramount+. En quelques instants, on peut créer un compte (Paramount ne demande qu’un nom, un mail et un mot de passe) et s’abonner. Deux offres sont proposées, une mensuelle à 7,99 euros par mois et une annuelle à 79,99 euros par an (qui fait donc économiser 2 mois). Le mieux est sans doute de d’abord tester, afin de ne pas s’engager sur un coup de tête.

Sur son site, Paramount+ permet de choisir entre deux offres. L’inscription se fait en 3 étapes. // Source : Site Paramount+

Comme Paramount+ a bien fait les choses, il existe aussi sous la forme d’applications disponibles sur toutes les plateformes. La bonne nouvelle est que l’on peut s’abonner à Paramount+ en passant par les moteurs de paiement d’Apple et Google, afin de ne pas avoir à rentrer ses coordonnées bancaires (Apple et Google s’occupent de la transaction, et prélèvent au passage 30 %). Passer par Apple et Google facilite la procédure de résiliation, il suffit de se rendre dans les réglages de son compte Apple ou Google.

Sur smartphone, Paramount+ facilite l’inscription grâce aux paiements intégrés de l’App Store et du Play Store. // Source : Captures Numerama

Dans tous les cas, Paramount+ offre la première semaine d’abonnement. Si vous n’êtes pas satisfaits, vous pourrez donc refuser le premier paiement et vous arrêter au bout de 7 jours.

S’abonner à Paramount+ depuis une application

Contrairement à Netflix et Disney+, Paramount+ est aussi disponible sur les services dits « agrégateurs », qui réunissent plusieurs plateformes au même endroit. On peut par exemple s’abonner à Paramount+ depuis les applications Apple TV et Amazon Prime Video, qui intègrent pourtant des services concurrents. Ce choix est plutôt appréciable, puisqu’il permet à l’utilisateur de tout réunir au sein d’une même application (même si, dans le cas de Prime Video, l’interface de Paramount+ est plus plaisante).

Dans l’application Apple TV, il suffit de se rendre sur la chaîne « Paramount+ » et de commencer un abonnement. On profite des mêmes 7 jours gratuits que depuis le site et on a immédiatement accès aux contenus Paramount. Attention, pour accéder à Paramount+ depuis son ordinateur ou un smartphone Android, il faudra d’abord créer un nouveau compte Paramount+ et lier son compte Apple (il y a une procédure de jumelage dans l’application). Pour un usage seulement sur appareils Apple, pas besoin de créer un compte.

L’abonnement à Paramount+ depuis l’app Apple TV est très simple. // Source : Captures Numerama

La logique est la même sur Prime Video, avec une chaîne Paramount+ disponible depuis le 1er décembre. Après l’essai gratuit, elle vous prélèvera 7,99 euros tous les mois. On peut, là aussi, créer un compte Paramount+ en plus de son accès Prime Video pour accéder à la vraie application.

Paramount+ est disponible sur Prime Vidéo en tant que « Channel ». // Source : Capture Numerama

Depuis la box de son opérateur

Il est possible de s’abonner à Paramount+ depuis la box de son opérateur (seul Orange a donné des détails pour l’instant, mais on ne voit pas les autres ne pas suivre). Orange offre d’ailleurs 2 mois gratuitement, soit 8 fois plus que tous les autres services. C’est très généreux, et c’est accessible depuis le canal 69.

Dans le cas de Bouygues et Free, qui commercialisent des box sous Android, on a toujours la possibilité d’installer directement l’application Paramount+ et de payer avec son compte Google.

Obtenir un compte Paramount+ grâce à son abonnement Canal+

Enfin, le moyen le plus économique pour obtenir Paramount+ est de passer par Canal+, qui intègre directement le service à son offre Ciné Séries (difficile de faire mieux, elle propose Netflix, Disney+, OCS et feu Lionsgate+ dans une même offre). Paramount+ a été ajouté à cette offre le 1er décembre, au moment de sa sortie.

Pour obtenir son compte Paramount+ sans payer, la procédure n’a jamais été aussi simple. Pas besoin de se connecter à son espace client Canal pour créer un compte Paramount+, il suffit de télécharger l’application du service de streaming, de sélectionner « Connexion via un partenaire » et de saisir ses identifiants Canal. On peut alors créer un compte Paramount+, qui marche sur toutes les plateformes, mais qui n’exige pas la souscription d’un abonnement. Le contenu exclusif est directement accessible depuis Paramount+, même si certains cohabitent avec Canal (comme les séries Showtime par exemple).

Pour se connecter à Paramount+ avec son compte Canal+, il suffit de se rendre dans l’application. // Source : Captures Numerama

Pour aller plus loin On a essayé Paramount+, la plateforme qui concurrence plus Disney+ que Netflix en France

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.