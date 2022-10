Prix, date de lancement, catalogue : l’arrivée de Paramount+ en France soulève quelques questions. Oui, un nouvel entrant sur le marché de la SVOD, cela peut sembler redondant… Mais, au fond, la firme dispose de plusieurs atouts.

Après Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Netflix, vous reprendrez bien encore un peu de plateforme de SVOD ? Paramount+ arrive dans l’hexagone le 1er décembre 2022, a annoncé le studio américain. Le tarif n’est pas donné : il faudra compter 7,99 euros par mois, ou 79,90 euros par an. Mais, il peut surprendre, grâce à un catalogue de films et de séries que l’on a jusqu’ici peu vus en France sur les autres services de vidéo à la demande par abonnement.

Que contient l’abonnement Paramount+ ?

Lorsque Disney a lancé sa plateforme de SVOD en 2020, le tarif français était de 6,99 euros par mois, pour de très nombreux contenus de la franchise (Star Wars, Marvel, Disney, Pixar et National Geographic). Ici, Paramount+ se lance avec un certain déficit d’image ; même s’il s’agit d’un des plus gros studios hollywoodiens, la France connait peu cette marque.

Paramount est toutefois un immense groupe qui possède plusieurs studios et marques :

Showtime , l’une des meilleures chaînes américaines, qui a par moment titillé HBO avec ses contenus sombres et qualitatifs (Dexter, Homeland, Masters of Sex, The Affaire, The Big C, Californication), etc

, l’une des meilleures chaînes américaines, qui a par moment titillé HBO avec ses contenus sombres et qualitatifs (Dexter, Homeland, Masters of Sex, The Affaire, The Big C, Californication), etc Comedy Central , qui héberge la célèbre série animée comique South Park, mais aussi Futurama, Broad City, Inside Amy Schumer, etc

, qui héberge la célèbre série animée comique South Park, mais aussi Futurama, Broad City, Inside Amy Schumer, etc MTV (a-t-on besoin de la présenter ?)

(a-t-on besoin de la présenter ?) Nickelodeon (Bob l’Éponge, les Razmoket)

(Bob l’Éponge, les Razmoket) Paramount Pictures , qui a produit de très nombreux films cultes comme le Parrain, Top Gun, Forrest Gump, Titanic, etc

, qui a produit de très nombreux films cultes comme le Parrain, Top Gun, Forrest Gump, Titanic, etc Smithsonian Channel (dédiée aux documentaires liés à la planète)

Le Parrain. // Source : Paramount Studios

Comme l’a fait remarquer le compte spécialisé Films de Lover sur Twitter, il est rare que des services de SVOD aient fait l’unanimité à leur lancement, à cause de leurs catalogues souvent restreints, qui s’étendent par la suite. Il n’y aura donc pas forcément toutes ces excellentes productions disponibles immédiatement sur Paramount+, mais elles pourraient y arriver à mesure que les droits de diffusion arrivent à leurs termes et doivent se renégocier. Paramount pourrait alors finir par avoir un sacré catalogue pour faire face à la concurrence.

En termes de films français, on annonce 200 longs métrages au lancement, grâce à un partenariat avec Gaumont.

Comment les Français pourront-ils accéder à Paramount+ ?

Par Canal+

Paramount lance son offre de SVOD en partenariat avec Canal+ : le groupe français l’a confirmé dans un tweet publié le 18 octobre 2022. Paramount+ sera contenu dans l’abonnement Canal+ Ciné/Séries : « Les abonnés récents au service Canal+ Ciné Séries verront Paramount+ intégré dans leur offre sans surcoût, les autres bénéficieront de conditions d’accès très avantageuses », a confié Canal+ aux Echos.

On parle « d’environ 35 euros » pour un pack complet qui regrouperait Netflix, OCS, Disney+, Lionsgate et Paramount+.

Par d’autres moyens

Paramount+ sera aussi accessible :

Sur mobile et ordinateur

Sur les téléviseurs connectés Samsung TV

Via Apple TV, Amazon Fire Stick, et télévisions connectées Google et Roku

Les tarifs de Paramount+ par rapport aux autres Netflix, OCS ou Disney+

À 7,99 euros par mois, Paramount+ se situe aujourd’hui dans la fourchette basse des autres abonnements de SVOD en France.

Plateforme Premier prix Netflix 8,99€/mois OCS 10,99€/mois Disney+ 9,99€/mois Amazon Prime Video 6,99€/mois Salto 6,99€/mois Paramount+ 7,99€/mois

Combien d’abonnés à Paramount+ ?

Marco Nobili, vice-président exécutif et directeur général de Paramount+ à l’international, a indiqué aux Échos qu’il y aurait déjà 43 millions d’abonnés et abonnées à Paramount+ dans le monde, depuis son lancement en 2021. La firme en viserait 100 millions d’ici fin 2024.

Parmi les pays déjà couverts, on trouve l’Amérique et l’Australie, puis le Royaume-Uni, la Corée du Sud, l’Italie et maintenant la France.