Lionsgaste+ (ex-StarzPlay) va fermer ses portes en France, alors même qu’il communique actuellement sur le service et sa nouvelle identité.

Le marché de la SVOD ne fait que croître. Parfois, il se contracte. En France, une plateforme a décidé de jeter l’éponge : Lionsgate+. Le service va quitter le marché hexagonal, ainsi que six autres régions (Allemagne, Japon, Italie, Espagne, Bénélux et la Scandinavie). The Hollywood Reporter a fait état de cette décision dans son édition du 3 novembre

Ce sont les mauvaises finances de Lionsgate+ qui ont conduit le groupe à sortir de marchés qui ne sont pas jugés essentiels. Ironie de la situation, ce retrait survient alors que la plateforme est en pleine campagne de communication en France, avec des affiches dans tout le métro parisien. Un télescopage qui suggère une décision précipitée pour quitter lesdites régions.

Une fermeture en pleine campagne marketing

La disparition de Lionsgate+ en France survient alors même que la société n’avait adopté sa nouvelle identité que depuis quelques semaines. Avant, le site de SVOD se nommait StarzPlay en France. C’est à partir du 29 septembre que le nouveau nom a été mis en place dans 35 pays, en Europe, en Asie et en Amérique latine — les États-Unis et le Canada gardant StarzPlay.

Il se sera donc écoulé à peine plus d’un mois entre ce rebranding en France et la décision de quitter ce marché. StarzPlay était présent dans l’Hexagone depuis la fin novembre 2019, avec un site web et deux applications mobiles (Android et iOS). À la fin d’un premier mois d’essai gratuit, la facturation était de 4,99 euros par mois, avec de la HD et quatre appareils en même temps.

Avant de s’appeler Lionsgate+, le service était connu sous le nom de StarzPlay. // Source : Numerama

Au lancement, on dénombre un peu moins de 170 films et séries. Le service n’est pour le moment pas encore fermé en France et aucun message particulier n’est affiché sur la page d’accueil — on peut toujours s’y inscrire et au moins démarrer la période d’essai gratuite. Le site indique également des œuvres bientôt disponibles, comme Anna Karenine, Hulk et Inferno.

La date d’arrêt de la plateforme n’est pas encore communiquée. En France, le marché de la SVOD est encombré. Outre les poids lourds (Netflix, Disney+, Prime Video, Canal+, OCS, AppleTV), il y a des acteurs de plus petite envergure, comme Salto, Film ou Universciné. On compte aussi des services plus spécialisés encore, notamment dans l’animation japonaise.