Une énième fuite crédible permet de découvrir les jeux offerts aux membres PlayStation Plus en décembre 2022.

Chaque mois, Sony offre des jeux à ses membres PlayStation Plus, abonnement qui propose des fonctionnalités en plus sur PS4 et PS5. Et, chaque mois, une fuite diffusée sur Dealabs dévoile le contenu avant l’heure. Jusqu’à maintenant, elle a toujours été juste.

En décembre 2022, le programme n’a pas changé : Sony propose toujours trois jeux vidéo. Pour Noël, la firme nippone nous propose quand même le copieux Mass Effect Legendary Edition. Soit de quoi s’occuper pendant les vacances.

Mass Effect Édition Légendaire. // Source : BioWare

L’abonnement PlayStation Plus est devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe désormais trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en décembre 2022

Trois jeux seront offerts en décembre avec l’abonnement PS Plus (à partir du mardi 6 décembre). Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ces trois jeux pourront être téléchargés jusqu’au 3 janvier.

Mass Effect Legendary Edition

L’une des trilogies les plus ambitieuses — et appréciées — a été remasterisée avec brio par Electronic Arts. En attendant le futur épisode de la saga, Mass Effect Legendary Edition peut vous occuper pendant des heures et des heures.

Biomutant

D’un côté, Biomutant est un jeu d’une générosité immense, porté par un univers bien à lui. De l’autre, il fait peine à voir en termes de finitions. À trop vouloir partir dans tous les sens, le jeu de THQ Nordic se perd.

Divine Knockout

Vaguement inspiré des Super Smash Bros (mais dans des environnements en 3D), Divine Knockout est un jeu de combat dans lequel on doit se débarrasser de divinités. On peut y jouer en 1v1, en 2v2 ou en 3v3. Bon point : le jeu est 100 % inédit.

