C’est une décision inédite. Blizzard a décidé de sauver les personnages morts sur World of Wacraft en mode hardcore. Du moins, ceux qui ont péri lors d’une grosse attaque DDOS. Les autres cadavres resteront toujours au cimetière.

La mesure est exceptionnelle et n’est pas censée se répéter à l’avenir. Mais elle est à la hauteur de l’incident qui a frappé les serveurs Blizzard ces derniers jours. Dans un communiqué paru le 25 mars 2025 sur les forums officiels, le studio américain a annoncé la résurrection de personnages qui ont été tués durant une importante attaque DDOS.

La décision s’adresse spécifiquement aux joueurs et aux joueuses qui avaient lancé une partie de World of Warcraft en mode extrême (aussi appelé mode hardcore) et qui ont eu le malheur de perdre leur personnage durant l’attaque informatique. Le principe de ce mode de jeu, en effet, est simple : toute mort en jeu est définitive.

World of Warcraft en version classique. // Source : Blizzard

Autrement dit, contrairement à la version normale de World of Warcraft ou sa déclinaison classique, il est impossible de se faire ressusciter par un autre joueur, ou bien de parler à un gardien des âmes, présent dans chaque cimetière, pour revenir à la vie. Si vous passez l’arme à gauche, vous n’êtes bon qu’à recommencer un autre personnage.

Selon Blizzard, ces attaques par déni de service distribué (DDOS) étaient « sans précédent » et ont « touché de nombreux services de jeux Blizzard […] dans le seul but de perturber l’expérience des joueurs ». Dès lors, en raison de l’injustice de la situation, et de la relative ampleur du problème, le studio a fait une entorse à la règle « une mort = mort permanente ».

« Nous prenons des mesures pour ressusciter les personnages-joueurs qui ont été perdus à la suite de ces attaques », confirme ainsi le studio, puisque « les attaques DDOS sont le fruit d’efforts malveillants » et « nous pensons que la gravité et les résultats des attaques DDOS justifient une réponse différente ».

Une mesure exceptionnelle de Blizzard

Si jamais un tel scénario se produit, Blizzard ne s’interdit pas de refaire une fleur à la communauté. Néanmoins, cette décision sera prise au cas par cas, si un « évènement de masse » de ce genre survient et qu’il s’avère « incompatible avec l’intégrité du jeu ». Pour les autres cas de figure, la politique de Blizzard reste inchangée : pas de réanimation, sous aucun prétexte.

« Nous n’avons pas l’intention de ranimer les personnages qui sont morts en raison de déconnexions du serveur, de pics de lag, de bugs de gameplay ou de toute autre raison. Le service clientèle de Blizzard ne peut pas aider à résoudre les problèmes liés aux personnages morts sur les royaumes Hardcore », prévient le studio.

