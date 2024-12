Lecture Zen Résumer l'article

Est-ce qu’on peut finir un jeu comme WoW ? Quelle est la bonne métrique pour évaluer le degré de complétion ? Et surtout, combien de temps faut-il pour finir le jeu dans l’ordre depuis le début ? Différentes questions, différentes manières de répondre.

Peut-on finir entièrement un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, qui plus est quand celui-ci existe depuis plus de vingt ans et compte déjà dix extensions ? On pourrait supposer que non, surtout pour un jeu qui continue d’être mis à jour. C’est le cas de World of Warcraft : le titre est actualisé régulièrement, et de futures extensions arrivent.

Pour un nouveau joueur ou une nouvelle joueuse débarquant fraichement en 2024 sur les terres d’Azeroth, cela paraît encore plus impossible, en raison de la montagne de contenus disponibles aujourd’hui. Cependant, la question peut se poser autrement : combien de temps faudrait-il à une nouvelle recrue pour accomplir l’essentiel de World of Warcraft ?

Le temps nécessaire pour faire WoW dans l’ordre de l’histoire

À cette question, une réponse peut être apportée : 378 heures, soit quasi 16 jours. Cette estimation a été donnée par l’internaute Kylonas le 21 juin 2024 dans une publication sur Reddit — précisément, dans le sous-Reddit dédié au MMORPG de Blizzard.

Dans son témoignage, il explique n’avoir jamais joué activement à WoW avant mais déclare avoir été captivé par l’histoire de Warcraft. Après avoir consommé bien des vidéos sur YouTube, il a fini par se lancer, mais avec le souci de traverser WoW dans l’ordre chronologique, c’est-à-dire en suivant l’ordre de sortie des extensions.

Le temps requis, selon le joueur. // Source : Capture d’écran

« Mon objectif était de me faire une idée de la ‘véritable’ expérience WoW que beaucoup d’entre vous ont appréciée au fil des ans. Même si je sais qu’il est impossible de reproduire complètement cette expérience, mon voyage à travers les extensions a été incroyablement amusant et gratifiant », dit-il. Il a fourni un tableau indiquant le temps requis par extension.

Une expérience partielle, qui zappe bien des pans du jeu

Bien sûr, celles et ceux qui connaissent bien World of Warcraft savent bien que Kylonas n’a pas vraiment fini WoW. Tout juste a-t-il bouclé l’essentiel du jeu, en découvrant toutes les régions, en accomplissant toutes les quêtes, en réussissant tous les donjons ainsi que tous les raids… mais tout le reste ? Il a passé outre, ce n’était pas son sujet.

À date, ce témoignage n’inclut pas (encore ?) la plus récente des extensions, The War Within, sortie fin août, qui inclut des quêtes, des régions, des donjons et des raids, elle aussi. Il ne parle pas non plus des autres versions du World of Warcraft, à savoir Classic et Hardcore, qui délivrent une expérience très différente (et qui demandent beaucoup de temps).

L’expérience vécue par Kylonas n’inclut pas encore The War Within // Source : Blizzard

Il faut également relever que le temps qu’a mis Kylonas est un temps qui a pu se construire sur le « travail » de la communauté et sur le relatif degré de facilité de WoW Retail. Par rapport à Classic, Blizzard a grandement fait évoluer son jeu pour le rendre plus commode et agréable, avec des mises à jour dites de « qualité de vie ».

Tout cela, bien sûr, a une incidence sur le temps qu’il a mis à traverser le jeu original et les neuf extensions, et qui n’est pas comparable avec celui d’un joueur qui a vécu les extensions à mesure qu’elles sont sorties — et qui a pu aussi passer du temps, par exemple, à accomplir des quêtes journalières ou refait des donjons pour acquérir des armes et de l’équipement.

Il ne s’est pas non plus cassé les dents sur des donjons et des raids, parce que les stratégies étaient déjà établies de longue date, que les boss ont été simplifiés. Il n’avait pas besoin non plus de s’embêter avec les difficultés les plus avancées. Il n’a pas eu non plus eu besoin de monter un raid avec 20 personnes, puisque cela était solotable.

Le vrai challenge : les hauts faits

C’est aussi une expérience dépourvue de collectionnite (les montures, les mascottes, les tenues, les armes, etc.) ou la complétion des hauts faits, deux activités qui sont de loin les plus chronophages du jeu, puisque cela implique le joueur contre joueur (PVP), le combat de mascottes, la montée des réputations, les défis des donjons et des raids en mythique, etc.

S’il doit exister une « vraie » métrique pour déterminer si on a fini un MMORPG, ce pourrait être celui de la complétion des hauts faits, car ceux-ci couvrent tous les compartiments du jeu. C’est sur cette métrique que la communauté se base généralement pour en débattre, en témoigne ce sujet sur Reddit ou cette autre discussion sur les forums officiels.

Ce joueur, Xirev, a quasiment tout obtenu. // Source : Capture d’écran

Le fait est, toutefois, que cette course ne peut jamais être vraiment terminée. Régulièrement, des joueurs et des joueuses sont annoncés comme ayant réussi à accomplir 100 % des hauts faits de WoW (c’est déjà arrivé), jusqu’à ce qu’un patch ou une extension arrive pour en rajouter. Par exemple, Xirev, Aski ou bien Anniefuschia qui ont quasi tout fini, actuellement.

Mais même ainsi, on peut trouver à pinailler et considérer que tout n’est pas vraiment fini. Aski, par exemple, est le plus avancé des trois mentionnés, mais il n’a pas fait certains raids en mode recherche de raid (le niveau le plus facile). Il les a certes finis dans les trois autres niveaux de difficulté, mais on pourrait dire qu’il lui manque un aspect du jeu.

Mais il existe encore d’autres façons de classer cette complétion. Le site Data for Azeroth a un top mondial pour « classer les joueurs selon un score pondéré du contenu terminé. 100 points pour les montures, les familiers à niveau, les jouets, les titres et les réputations exaltées. 10 points pour les recettes et les quêtes […]. Les pondérations sont susceptibles d’être modifiées. »

Un autre type de classement. // Source : Capture d’écran

Le site affiche par exemple en numéro un Telár avec un score de complétion de 1 010 290 points. Et pourtant, cela ne suffit pas à atteindre un score de 100 % : il n’en est « qu’à » 95,9 %. Data for Azeroth offre aussi d’autres façons de classer les joueurs. On en compte dix-huit. Certaines catégories n’ont même pas de plafonds (morts honorables).

Pour autant, cette course à la complétion de WoW ne concerne pas du tout le commun des mortels. En revanche, l’expérience de Kylonas est instructive pour celles et ceux qui n’ont encore jamais mis les pieds dans le MMORPG et qui se demanderait combien de temps il leur faudrait pour « finir » le gros du jeu pour être à jour de l’histoire et rattraper la dernière extension.

