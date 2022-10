L’épisode 7 d’Andor continue de montrer les rouages de l’Empire galactique. Durant les premières minutes, un personnage particulier est d’ailleurs présent. Pour l’anecdote, il apparaissait déjà dans le film Un nouvel espoir.

L’épisode sept d’Andor vient d’être diffusé sur Disney+, la plateforme de SVOD du géant du divertissement. Un épisode toujours très bien écrit et réalisé, qui donne toujours plus de profondeur à Star Wars avec des scènes montrant le quotidien de la galaxie — aussi bien du côté de l’Empire galactique que des populations plus ou moins asservies par la dictature.

Dans cet épisode, on retrouve plusieurs personnages clés, mais également quelques têtes que l’on avait quelque peu délaissées. On pense en particulier au sympathique petit robot B2EMO, qui a un petit bégaiement attendrissant. Plus généralement, on revoit aussi une partie de l’entourage de Cassian Andor, dans des circonstances que l’on vous laisse découvrir.

Mais il y a aussi un personnage qui fait son apparition dans l’épisode. Un personnage secondaire, certes, mais pas tout à fait anodin. Il est lié à Un nouvel espoir, le tout premier film de Star Wars, sorti en 1977. Avant d’aller plus loin, on vous met en garde : si la référence n’est pas un divulgâchis très grave, vous souhaitez peut-être découvrir tout cela vous-même.

On vous invite à ne pas aller plus loin, si vous n’avez encore rien vu. // Source : Lucasfilm

Wullf Yularen, colonel de l’Empire

Le personnage en question est un haut gradé impérial, un officier travaillant dans le BSI — le Bureau de Sécurité Impérial. C’est cette structure qui est en première ligne pour assurer la stabilité de l’Empire, en décelant les menaces émergentes. Elle est donc confrontée à l’émergence de la rébellion, mais ne comprend pas encore les signes avant-coureurs.

Lors d’une réunion avec plusieurs responsables de secteurs galactiques, un homme égrène les mesures que l’Empire entend prendre pour répondre à l’attaque militaire contre une garnison, sur la planète Aldhani. Tout le monde écoute religieusement, y compris le major Partagaz, qui d’habitude supervise les autres. Car celui qui parle n’est autre que Wullf Yularen, colonel de l’Empire.

Wullf Yularen, dans Andor. // Source : Lucasfilm

Wullf Yularen est un cadre important de la dictature. On le devine à son discours : il précise rendre compte directement à l’empereur Palpatine. C’est aussi un officier qui est amené à croiser Dark Vador. On le sait, car ce personnage apparaît aussi dans Un nouvel espoir, lors d’une réunion à bord de l’Étoile noire. On y croise aussi le grand moff Tarkin, l’une des têtes pensantes de l’Empire.

Par le passé, Wullf Yularen n’a pas toujours été soumis à l’Empire. On sait depuis la série animée The Clone Wars que le militaire a une carrière dans la république. Il était commandant de croiseur Jedi et a participé à des campagnes contre les séparatistes. Amiral, il a combattu pendant la guerre des clones et a été affecté au général Jedi Anakin Skywalker, devenu Dark Vador.

Dans Andor, Wullf Yularen est joué par Malcolm Sinclair. Il était incarné par Robert Clarke dans Un nouvel espoir.