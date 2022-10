Microsoft et Meta se sont rapprochés pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’écosystème des casques Quest. Outre des outils de productivité, on pourra accéder aux jeux du Xbox Game Pass.

Avec son Xbox Game Pass, catalogue de jeux vidéo disponible par abonnement, Microsoft nourrit une grande ambition : le proposer sur un maximum d’appareils, pas uniquement via ses consoles Xbox et son écosystème Windows. Nous ne sommes donc pas étonnés de voir naître un partenariat avec Meta pour que le Xbox Game Pass intègre les casques Quest. Il a été confirmé durant la conférence Meta Connect, diffusée le 11 octobre.

C’est grâce au cloud gaming que le Xbox Game Pass pourra être proposé dans le Meta Quest Store, à une date pour le moment inconnue. Aujourd’hui, le service permet quand même de découvrir plus de 450 jeux différents, sachant qu’il faut prendre la formule Ultimate à 12,99 € par mois pour profiter du streaming. L’abonnement de base, à 9,99 € par mois, ne suffit pas.

Le Xbox Game Pass sur les TV Samsung // Source : Microsoft

Jouer en 2D sur un écran géant dans un monde virtuel

Attention, l’arrivée du Xbox Game Pass dans les casques Quest ne signifie pas qu’on pourra jouer en réalité virtuelle. À ce sujet, le communiqué stipule : « Quand le Xbox Cloud Gaming sera lancé dans le Meta Quest Store, vous pourrez associer une manette Xbox à votre casque et jouer aux jeux console du Xbox Game Pass Ultimate sur un écran 2D massif. » En bref, les casques Quest ne représentent qu’un point d’entrée supplémentaire pour le Xbox Game Pass, déjà disponible sur plein d’appareils courant (télévisions, smartphones, tablettes…).

Meta compare cette expérience à « une salle de cinéma privée disponible tout le temps ». Si le rendu graphique et le confort visuel sont au rendez-vous, on peut y croire. Nicolas Lellouche, notre spécialiste qui adore passer du temps dans le Quest, confirme sur Twitter : « J’ai regardé du Netflix dans le Quest 2 et c’est étrangement cool. Un écran de 100 pouces devant toi, c’est plaisant. »

À noter que Microsoft et Meta ne se sont pas entendus uniquement sur l’ajout du Xbox Game Pass. C’est une ligne d’un grand partenariat entre les deux géants de la tech pour offrir des fonctionnalités en plus aux utilisatrices et utilisateurs. Les outils de productivité comme Teams (visioconférences) et Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) vont aussi être proposés sur le Quest 2, ainsi que sur le tout nouveau Quest Pro.