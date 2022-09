HBO a diffusé la première bande-annonce de la série The Last of Us, attendue pour l’année prochaine. Les images sont très familières pour qui a déjà joué au jeu vidéo développé par Naughty Dog.

HBO a attendu le TLOU Day (qui fait écho au premier jour de la pandémie) pour partager une toute première bande-annonce pour la série The Last of Us, qui sera diffusée en 2023. En un peu moins de deux minutes, on découvre une adaptation très proche du jeu vidéo rebaptisé The Last of Us Part I, avec beaucoup d’éléments qui paraîtront familiers aux fans. C’est une excellente nouvelle.

Que retenir de la première bande-annonce de la série The Last of Us ? Que les équipes de HBO se veulent très fidèles, tout en s’octroyant quelques libertés par rapport à l’œuvre originale. C’est ce qu’on peut en conclure après avoir analysé quatre détails cruciaux du trailer.

Attention, cet article contient quelques spoilers sur l’univers de The Last of Us.

4 détails d’importance dans la première vidéo de The Last of Us

La montre de Joel

Ce n’est peut-être qu’un détail pour vous, mais pour Joel, cela veut dire beaucoup. Très vite dans la bande-annonce, on peut remarquer un gros plan sur un accessoire a priori anodin : une montre cassée, portée par le héros de The Last of Us. Pour Joel, cet objet revêt une grande importance sentimentale : dans le jeu vidéo, il lui a été offert par Sarah, sa fille, avant qu’elle ne se fasse tuer. La montre, figée dans le temps à cause d’une chute, représente l’heure à laquelle Sarah a poussé son dernier souffle… Voilà pourquoi Joel y est très attaché.

Ce n’est pas une Apple Watch Ultra // Source : Capture YouTube HBO

Une référence à Left Behind

Visiblement, la série The Last of Us brassera aussi des événements antérieurs à ceux dépeints dans The Last of Us. C’est ce que suggère un plan dans lequel on voit Ellie s’amuser avec une autre enfant dans un manège — une séquence vue dans l’extension Left Behind (qui sert de prologue et s’intéresse plus particulièrement à l’héroïne). Dans l’univers du jeu, Left Behind permet de comprendre pourquoi Ellie est un pion important pour combattre l’infection. Le DLC évoque aussi son homosexualité.

La petite référence à Left Behind // Source : Capture YouTube HBO

Un nouveau personnage

Bill, Tess, Marlene… On croise beaucoup de têtes connues dans cette première bande-annonce de The Last of Us. Il y a néanmoins un personnage qu’on ne reconnaît pas : Kathleen, interprétée par l’actrice Melanie Lynskey. HBO a confirmé dans les colonnes de Polygon qu’il s’agit « de la leader impitoyable d’un mouvement révolutionnaire à Kansas City » — une ville totalement éclipsée dans le jeu vidéo. Cela devrait donner lieu à des scènes où Joel et Ellie doivent en découdre avec un groupe d’individus menés par cette Kathleen, qui n’a pas l’air de beaucoup rigoler.

Un premier vrai aperçu des Claqueurs

Le premier trailer de la série The Last of Us pouvait difficilement échapper à un aperçu des Claqueurs, infectés que l’on croise — un peu trop — souvent dans le jeu vidéo. Ils ont l’air encore plus effrayants en chairs et en os, sachant que la manière de les combattre semble totalement respectée. Pour échapper à leur vigilance et à leur extrême violence, il ne faut pas faire un seul bruit. D’ailleurs, à un moment, on peut voir Joel mettre son index sur son nez en regardant Ellie avec insistance pour lui faire comprendre que le silence est primordial.