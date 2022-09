Marvel et Disney ont dévoilé un nouveau jeu vidéo qui verra Captain America s’associer à Black Panther. C’est le studio d’Amy Hennig (Uncharted) qui s’en occupe.

Le 9 septembre, Disney et Marvel ont diffusé une conférence Games Showcase dans le cadre du D23 Expo 2022. Ce fut notamment l’occasion de découvrir des nouveaux projets gaming. Parmi eux, il est difficile de ne pas porter de l’intérêt à un jeu au nom encore inconnu, développé par Skydance New Media. Un premier teaser nous permet déjà d’apprécier le contexte : le titre nous plongera dans la Seconde Guerre mondiale.

Le casting de super-héros réunira Captain America, forcément, et Black Panther. Compte tenu de l’époque, il ne s’agit pas du Black Panther que l’on connaît au cinema (T’Challa), mais de son grand-père (King Azzuri). Le duo ne sera pas seul : ils sont accompagnés de Gabriel Jones, un soldat, et de Nanali, une espionne du Wakanda (dont l’accoutrement rappelle celui de Dora Milaje).

Un jeu vidéo Marvel, développé par la directrice des premiers Uncharted

Ce jeu vidéo sera visiblement inspiré d’un comics baptisé Black Panther/Captain America: Flags of Our Fathers, dans lequel les deux personnages doivent combattre les forces de l’Hydra, persuadé que le Vibranium détenu par le Wakanda peut aider l’Allemagne à remporter la guerre. La bande-annonce nous dévoile des décors familiers, comme les rues de Paris. On remarque aussi qu’Hydra sera bien de la partie. La présence de quatre protagonistes suggère qu’on devrait avoir droit à un jeu orienté action et aventure, possiblement jouable en coopération (à moins que l’idée ne soit de multiplier les points de vue). Il serait alors un concurrent à Gotham Knights, édité par Warner Bros. et se déroulant dans l’univers DC Comics.

Ce qui rend ce projet si intéressant tient sans aucun doute dans la personne qui le chapeaute. Skydance New Media est le studio mené par Amy Hennig, ex-directrice créative de la saga Uncharted (très appréciée des joueuses et des joueurs). On peut s’attendre à une expérience très portée sur la narration, avec un fort accent mis sur la mise en scène. Avec un peu de chance, le titre nous fera voyager entre Paris et le Wakanda, entre autres fronts de guerre.

Black Panther x Captain America // Source : Capture YouTube

Il s’agit en tout cas d’une grosse production à suivre, même si Amy Hennig n’a pas été très en réussite ces dernières années. Elle a par exemple été la victime de la fermeture de Visceral Games, qui travaillait sur une adaptation de Star Wars pour le compte d’Electronic Arts. On espère qu’elle pourra aller au bout de ses idées cette fois, ce qui constituerait une forme de revanche.