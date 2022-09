Le Z Event accueille une version revue et corrigée du Reddit Place, pour la bonne cause. Le principe général demeure, mais il y a certains changements à connaître.

C’est ce vendredi 9 septembre que démarre le Z Event 2022 et c’est lors de cette édition qu’il y aura une nouvelle « pixel war », comme lors de l’évènement sur Reddit Place. Tout se passera sur ZPlaces, le site dédié pour la guerre des pixels. Dans les grandes lignes, le but du jeu sera identique : une toile vierge sera ouverte au public, et tout le monde pourra déposer des pixels pour dessiner.

La guerre des pixels, le retour

Le Z Event ? Il s’agit d’un marathon caritatif organisé chaque année par Zerator. Le but : réunir des stars francophones de Twitch et de YouTube pour jouer aux jeux vidéo pendant quelques jours et s’amuser ensemble. En parallèle, des appels aux dons sont régulièrement passés pour soutenir une association.

On devrait donc assister à nouveau à l’émergence de fresques faisant référence à la pop culture, au Z Event et à la communauté du streaming, et certainement à bien d’autres choses. Et à la fin, il y aura une œuvre finale, qui sera sans doute l’image définitive que l’on retiendra, avant peut-être que tout soit effacé. C’était ce qui s’était produit avec Reddit Place.

Mais à l’image de ce qui s’est passé au cours du printemps, on devrait surtout voir une bataille amicale entre les streameurs et les streameuses, pour gagner le plus de place sur la toile. Mais cette fois, ce sera essentiellement un conflit franco-français. Cette fois, pas de rivalité avec les Espagnols ou les Américains. On règle ça entre nous, entre communautés de streameurs et de streameuses.

Qui soutiendrez-vous ? Qui attaquerez-vous ? // Source : Z Event

Si vous avez participé au Reddit Place, vous retrouverez vos marques sur ZPlaces. Mais attention : il y a quand même quelques changements dans la version du jeu organisé à l’occasion du Z Event. D’abord, l’évènement est hébergé sur un site dédié. Ensuite, la dépose des pixels sur la toile ne se fera pas selon une logique de délai, mais d’argent dépensé.

C’est normal, après tout : le Z Event est un évènement caritatif, donc c’est un bon moyen de pousser les internautes à donner de l’argent tout en les faisant participer de façon beaucoup plus active. Avec Reddit Place, il fallait attendre cinq minutes avant de pouvoir poser un nouveau pixel. Avec ZPlaces, ça dépend des sous que vous dépensez.

Si vous donnez un euro, vous obtiendrez dix pixels. Deux euros donnent droit à vingt pixels. Et ainsi de suite. De fait, les personnes les plus généreuses se retrouveront les mieux loties pour s’imposer sur la toile. Mais tout ne sera pas qu’une question d’argent. Le moment où l’on joue comptera aussi : jouer après peut vous placer dans une situation favorable, où vous piquez des positions.

Autre nouveauté : la possibilité de fortifier ses pixels, pour les rendre difficilement prenables. Plusieurs niveaux d’évolution sont évoqués, chacun correspondant à un niveau de dépense de crédits. Si vous dépensez 1 euro pour avoir 10 pixels (en fait, 10 crédits), ceux-ci peuvent servir par exemple pour peindre trois pixels de niveau 3 (cela consomme neuf crédits). Il vous restera un crédit.

Le détail des règles est donné sur le site de ZPlaces. Notez aussi qu’il faut un profil Twitch pour jouer.