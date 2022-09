Petit manuel explicatif pour qui n’a jamais vu le Z Event et qui aimerait s’y mettre.

Chaque année, le Z Event a lieu. Et chaque année, ce sont des milliers de personnes qui suivent pendant trois jours ce marathon de jeux vidéo organisé à des fins caritatives. Avec la sixième édition, organisée du 8 au 11 septembre, on pourrait se dire qu’il n’y a plus rien à expliquer. Pourtant, des internautes ne sont pas toujours bien au fait de l’évènement.

Le mode d’emploi du Z Event a déjà été expliqué comme un papier précédent. Voici cette fois un petit guide de survie pour savoir quand, comment et qui voir lors du Z Event. Cela sera peut-être superfétatoire pour celles et ceux qui suivent déjà le rendez-vous depuis des années. Mais tout le monde n’est pas spécialiste de Twitch — ni ne passe son temps dessus.

Quand a lieu le Z Event ?

Du 8 au 11 septembre 2022. Le Z Event commence en fait par un petit concert le 8 septembre, à partir de 19h30. Les festivités principales sont prévues le lendemain, 9 septembre, à partir de 18h.

Ensuite, ce sera un évènement non-stop jusqu’au 11 septembre. Les streameurs et les streameuses ne pourront sûrement pas tenir les 50 heures de direct d’un coup et se relaieront, en quelque sorte.

Il y a du monde au Z Event. // Source : Z Event

Où voir le Z Event ?

Le Z Event est un évènement qui se vit en présentiel pour les convives et à distance pour le public. La retransmission passe par Twitch, une plateforme de diffusion en direct dont est propriétaire Amazon. Twitch peut être visité depuis un navigateur ou bien en passant par l’application dédiée.

Ensuite, il faut choisir l’une des chaînes partenaires de l’évènement. Il y a :

la chaîne générale du Z Event,

celle de l’organisateur Adrien Nougaret (alias ZeratoR)

et les chaînes Twitch des participants et des participantes. La liste est disponible à cette adresse. Il y a 55 invités en 2022.

Qui regarder au Z Event ?

La question qui est de nature à froisser celles et ceux qui ne sont pas mentionnés. Si vous n’êtes pas familier du Z Event, peut-être devriez-vous jeter d’abord un œil à la chaîne globale du Z Event ainsi qu’à celle de ZeratoR.

Nous connaissons de réputation nombre des convives, mais les chaînes que nous regardons sont assez restreintes. Nous pourrions vous conseiller d’aller voir Antoine Daniel, Domingo, Etoiles, Ponce, Rivenzi, Ultia, Mynthos, DamDamLive, Avamind, Mister MV, Angle Droit, Baghera Jones, Alphacast, Jean Massiet, Horty, Gom4rt ou encore BlitzStream.

N’hésitez toutefois pas à zapper régulièrement d’une chaîne à l’autre.