Vous avez besoin d’une séance de rattrapage sur ce qu’est le Z Event et ce qui est prévu pour l’édition 2022 ? Numerama vous récapitule les principaux points à connaître.

La sixième édition du Z Event va s’ouvrir à partir du 8 septembre 2022, toujours avec Zerator au poste de chef d’orchestre. Cette année, ce sont cinq organisations qui bénéficieront des sommes récoltées lors du marathon caritatif. Le record établi en 2021 avec plus de 10 millions d’euros au profit d’Action contre la Faim pourra-t-il être dépassé ?

Qu’est-ce que c’est, le Z Event ?

Le Z Event est un évènement caritatif organisé chaque année depuis 2016 par Adrien Nougaret et son comparse Alexandre Dachary. L’évènement est appelé ainsi en référence à « l’évènement de Zerator », le pseudonyme d’Adrien Nougaret sur le net. Ce rendez-vous annuel vise à rassembler des fonds au profit d’une association œuvrant pour le bien commun.

Le Z Event se déroule en présentiel, avec des dizaines de personnalités invitées par Zerator. Mais, le public, lui, assiste à l’évènement à distance, en regardant le direct sur Twitch, via les chaînes des participants et des participantes. C’est un évènement qui se déroule dans une grande salle et sur plusieurs jours. Il s’agit d’un marathon autour du jeu vidéo — mais pas seulement.

Zerator, à droite, saluant l’implication des convives lors d’une précédente édition du Z Event. // Source : Z Event

S’il tourne surtout autour du jeu vidéo, le Z Event est un marathon en fait composé de beaucoup d’autres activités. Pendant la diffusion en streaming, il peut aussi y avoir des discussions, des quiz, des épreuves à effectuer dans la salle, du dessin, du karaoké et ainsi de suite. Et, parfois, les streameurs font une pause pour aller dormir ou se sustenter.

Le Z Event n’est pas le premier évènement de ce type, mais il est incontestablement le plus suivi en France — et peut-être même dans le monde, tant ce format, l’audience et les gains récoltés sont uniques. C’est aussi l’évènement de cette nature qui reçoit le plus d’attention médiatique. Il faut dire qu’il génère désormais des millions d’euros — littéralement.

Comment marche le Z Event ?

Le « but du jeu » est de proposer des animations diffusées en direct et en streaming pendant plus de cinquante heures. En parallèle, les internautes sont incités à donner le montant de leur choix à l’association. Pour y parvenir, les membres du Z Event ont généralement des « donation goals » : ce sont des défis de plus en plus importants, répartis en paliers et associés à des montants.

Par exemple, Jean Massiet lira la Constitution française en ASMR si le palier atteint 49 300 euros. Et pour un million d’euros, il se présente à l’élection présidentielle. Ponce, de son côté, fera un cosplay à partir de 5 000 euros. Et à 300 000 euros, il fera du parapente en direct. Chaque invité choisit ses propres défis. Les paliers sont personnels : ils dépendent du montant que chacun récolte.

L’objectif est de créer des caps amusants, pour que le public verse un maximum d’euros et voie ainsi les streameurs et les streameuses respecter les engagements pris — normalement, dans l’année. Évidemment, les personnalités s’amusent à placer des « donation goals » inaccessibles, comme Antoine Daniel, qui avait promis What the Cut 39 pour 103 trillions de bitcoins.

Les participants au Z Event 2021. // Source : Z Event

Qui est présent au Z Event 2022 ?

Il y a 57 personnalités qui figurent au programme du Z Event 2022, dont Zerator. Il y a les invités récurrents, comme Alphacast, Baghera Jones, Rivenzi et Mynthos, pour n’en citer que petite poignée, mais également des nouveaux venus, dont c’est la première édition, à l’image de CarlJr (qui vient du Canada) et BlitzStream. Mais, il y a aussi des noms qui font partie des absents.

C’est le cas de Gotaga ou Joueur du Grenier, ainsi que d’autres personnalités vues au Z Event 2021 ou qui s’étaient impliquées lors de l’évènement sur Reddit avec R/Place. Cela avait été la source d’une controverse sur les réseaux sociaux. Cependant, les intéressés ont réagi en expliquant que leur retrait du Z Event 2022 est dû à un conflit de calendrier. Rien de plus.

La liste des convives :

Alexclick

Alphacast

Altair

Angle Droit

Antoine Daniel

Avamind

Baghera Jones

Berlu

BlitzStream

Bob Lennon

Bren

CaMaK

CarlJr

Ceb

Chap

Chowh1

Dach

DamDamLive

Doigby

Domingo

DrFeelgood

Etoiles

Gius

GoBGG

Gom4rt

Horty

ImSoFresh

Jbzz

Jean Massiet

Jeel

Jiraya

Kenny

Lapi

LeBouseuh

Lege

LittleBigWhale

Master Snakou

Mister MV

MoMaN

Mynthos

NBK

PapeSan

Ponce

Rivenzi

Shaunz

Shisheyu

SkyRRoZ

Skyyart

Solary

Tonton

TPK

Trinity

Ultia

Un33D

Xari

ZeratoR

Les dons au Z Event

Organisé depuis 2016, le Z Event a systématiquement battu son précédent record de dons. L’évènement risque toutefois de ne pas y parvenir en 2022, à la fois parce qu’une controverse a éclaté plus tôt cette année sur le choix de la sélection, mais aussi parce que le contexte économique est défavorable — une forte inflation frappe la France et de nombreux autres pays.

Les dons récoltés jusqu’à présent :

2016 : 170 000 euros pour Save The Children ;

2017 : 500 000 euros pour La Croix Rouge française ;

2018 : 1 094 731 euros pour Médecins Sans Frontières ;

2019 : 3 509 878 euros pour l’Institut Pasteur ;

2020 : 5 724 377 pour Amnesty International ;

2021 : 10 064 480 euros pour Action Contre la Faim.

Paradoxalement, rater le record en 2022 pourrait s’avérer libératoire pour Zerator, en cassant cette pression de toujours faire mieux. Même si l’on souhaite un succès pour la nouvelle édition de l’évènement caritatif, ce serait l’occasion de casser cette « course » aux résultats et de remettre l’amusement au centre du rendez-vous, sans crainte de rater un palier ou non.

La déductibilité des dons pour l’édition 2022 du Z Event n’est pas claire. Ce n’est pas une, mais cinq organisations (Time for the Planet, Sea Shepherd, la Ligue de protection des oiseaux, WWF et The SeaCleaners) qui ont été retenues. Or, le Z Event prévoit de récupérer le montant final et le répartir équitablement entre ces cinq bénéficiaires, ce qui pourrait priver de reçu fiscal.

Il reste évidemment toujours la possibilité de donner directement aux organisations, via leur site web, mais les montants ne pourront alors pas être comptabilisés dans les gains 2022 du Z Event ni dans un quelconque « donation goal ». La question de la déduction du don des impôts pourrait être reprécisée par Zerator d’ici au début du marathon de streaming.

Un Z Event affecté par une polémique

En 2022, il était prévu de soutenir l’organisation GoodPlanet avec le Z Event. C’était le plan de Zerator, qui avait annoncé son nom en milieu d’année. Cependant, le profil de GoodPlanet a donné lieu à une vive controverse qui a fini par entraîner un divorce entre le Z Event et GoodPlanet. Il a donc fallu trouver une solution de repli : mais plutôt que de choisir, Zerator a laissé Internet décider.

La page d’accueil de GoodPlanet. // Source : Capture d’écran

Les internautes ont pu voter sur un site dédié pour retenir cinq autres associations parmi vingt-deux pré-sélectionnées. Les cinq choisies (Time for the Planet, Sea Shepherd, la Ligue de protection des oiseaux, WWF et The SeaCleaners) ont aussi fait l’objet de critiques, mais celles-ci se sont avérées nettement moins vives que celles ciblant GoodPlanet.

Ce n’est pas la première fois que le Z Event est la cible de reproches. En 2019, c’est l’insuffisante mixité et la faible diversité des profils invités qui avait été dénoncée. En 2021, c’est la réaction des organisateurs qui avait été critiquée après une sortie jugée misogyne d’un vidéaste contre une invitée ne parlant pas français. Une vidéaste était intervenue pour obtenir des excuses de son pair, avant d’être la victime d’un harcèlement en ligne.

Où voir le Z Event ?

Sur les chaînes Twitch des streamers qui participent, celle de Z Event, et de ZeratoR.

Quand a lieu le Z Event ?

Du 8 au 11 septembre 2022.

Quelles sont les associations choisies pour le Z Event 2022 ?

Time for the Planet ;

Sea Shepherd ;

La Ligue de protection des oiseaux ;

WWF ;

The SeaCleaners.

Une « pixel war » au Z Event !

Ce sera certainement l’un des temps forts du Z Event 2022. Il y aura une « pixel war » à laquelle les internautes pourront participer, en clin d’œil à l’évènement qui a eu lieu ce printemps sur R/Place. Si vous donnez un euro, vous pourrez alors déposer dix pixels sur une page blanche, pour dessiner du pixel art, mais également pour vandaliser la composition du voisin.

Cette activité s’inspire de l’initiative participative du site communautaire Reddit, où l’on pouvait faire du pixel art sur un tableau blanc. Le jeu s’était transformé alors en bataille rangée entre les Français et les Espagnols — l’expression de Pixel War était alors tout à fait à propos. Cette fois, ce sera une bataille franco-française, entre les streameurs et les streameuses.