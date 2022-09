[Deal du jour] Dans le cadre du Disney+ Day, le service de SVOD Disney+ propose actuellement une offre découverte à 1,99 € au lieu de 8,99 €. Parfait pour profiter de l’intégralité du catalogue de la plateforme pendant un mois. L’abonnement sera automatiquement renouvelé le mois suivant, au prix normal de 8,99 € par mois, sauf résiliation.

À l’instar de ses concurrents Netflix et Amazon Prime, des évolutions majeures attendent le service de streaming Disney+. Une hausse des prix prévue pour décembre 2022 ou encore l’arrivée de la publicité, la plateforme risque de subir de nombreux changements d’ici à la fin de l’année. Pour l’instant prévu sur le marché américain, le Disney+ nouvelle formule s’étendra sûrement à la France dans la foulée.

La firme aux grandes oreilles n’oublie pas cependant de fêter l’anniversaire de son service de streaming, avec le Disney+ Day 2022. À cette occasion, du nouveau contenu exclusif et une offre découverte limitée dans le temps, avec un premier mois d’abonnement à Disney+ à seulement 1,99 € le mois.

Les nouveautés à découvrir sur Disney+, depuis le Disney+ Day

Pinocchio

Robert Zemeckis se charge de mettre en scène les aventures de la célèbre marionnette à l’écran, dans ce Pinocchio version 2022. Tom Hanks incarne le menuisier Geppetto, le créateur de Pinocchio. Remake en live action du classique de 1940 par le même studio Disney, ce Pinocchio poursuit la tendance des remakes made in Disney.

Pinocchio, la marionette devenue petit garçon // Source : Disney+

Les Nouveaux Mutants

Les Nouveaux Mutants est un film centré sur l’équipe dérivée des X-Men, créée par le Professeur Xavier, le fondateur de l’école des X-Men. Le film, produit par la Fox, s’inscrit comme une franchise cinématographique de la saga X-Men, et partage donc le même univers. Le film, au développement chaotique, a vu sa date de sortie maintes fois repoussée. Après l’acquisition de la 21st Century Fox par Disney en 2019, il sort discrètement au cinéma. Son arrivée sur Disney+ lui donne une nouvelle occasion de trouver son public.

Les Nouveaux Mutants // Source : Disney+

Mike

Cette série retrace la carrière et la vie privée Mike Tyson, boxeur d’exception, à la vie mouvementée. Produite par Hulu, elle traite en toile de fond de la société américaine, du racisme et des médias, par le prisme de ce personnage public haut en couleur.

Mike // Source : Hulu

Obi-Wan Kenobi : le retour d’un Jedi

Ce Making-of de la série Obi-Wan Kenobi présente le tournage de la série, diffusée cet été, et se concentre sur les acteurs et l’équipe à l’origine du projet. Les coulisses de la série et le retour d’Hayden Christensen, sous les traits de Dark Vador, sont racontés dans ce documentaire d’une heure.

Obi-Wan contre Dark Vador // Source : Disney Plus

Mon Adolescence

Produite par Brie Larson, cette série documentaire explore la complexité de l’adolescence à travers dix récits. Des jeunes âgés de 18 à 22 ans nous livrent leur vécu et leur ressenti sur le passage à l’âge adulte. Chaque épisode de 30 minutes, sous forme d’interview, offre un regard sur l’adolescence et les difficultés de cette période.

Mon Adolescence // Source : Disney+

Cars : Sur la Route

Vous en rêviez, Disney et Pixar l’ont fait. Cette série inédite de courts-métrages poursuit les aventures de Flash McQueen et son ami Martin. Alors qu’ils partent pour un road trip à travers les États-Unis, le voyage ne se passe pas comme prévu et se verra ponctué d’accidents et de rencontres. Neuf épisodes de 12 minutes environ ne seront pas de trop pour suivre les périples du plus célèbre des bolides.

Cars : Sur la Route // Source : Disney+

Comment s’abonner à Disney+

Disney+ ne propose qu’un seul abonnement, à 8,99 € par mois ou 89,99 € à l’année, et sans engagement. À l’occasion du Disney+ Day, le premier mois d’abonnement est proposé exceptionnellement au prix de 1,99 € pour les nouveaux clients. L’abonnement sera automatiquement renouvelé le mois qui suit, au prix de 8,99 € par mois, sauf résiliation. Pour s’abonner et profiter de cette offre, il vous suffit de passer par le site officiel Disney+, ou les applications proposées sur votre mobile ou votre TV.

