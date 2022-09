La version live de Pinocchio arrive sur le service de SVOD Disney+, à l’occasion du Disney+ Day. Cette nouvelle adaptation du roman Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi reprend peu ou prou la version animée de 1940, déjà des studios Disney. Après Aladdin, La Belle et la Bête, Dumbo ou encore Le Roi Lion, Disney continue dans sa volonté de remaker ses classiques. Voici comment regarder ce Pinocchio cuvée 2022.

Disney avait amorcé ses remakes en prise de vues réelles avec Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton en 2010, il continue aujourd’hui avec cette version de Pinocchio. C’est le grand Robert Zemeckis qui s’y colle, avec pour but de donner vie à l’écran à la marionnette la plus connue de l’histoire du cinéma. Le réalisateur, habitué au mélange des genres (Qui veut la peau de Roger Rabbit, c’est lui), transpose l’ambiance du film d’animation de 1940, avec les technologies d’aujourd’hui. À l’image, Pinocchio et sa bande de copains prennent vie, accompagné de Geppetto, incarné par Tom Hanks. L’histoire reste sensiblement la même et la marionnette en bois rêve toujours de devenir un vrai petit garçon.

Hasard du calendrier, c’est en décembre que la version animée du Pinocchio de Guillermo Del Toro sort sur Netflix. Filmé en stop-motion, ce Pinocchio se détachera de la version de Disney pour se situer dans l’Italie fasciste des années 30, afin de raconter une version plus sombre, et plus proche du conte fantastique de Carlo Collodi.

Où regarder Pinocchio en streaming légal en France ?

En passant par la plateforme Disney+

Disney+ ne propose qu’un seul abonnement, à 8,99 € par mois ou 89,99 € à l’année, et sans engagement. À l’occasion du Disney+ Day, le premier mois d’abonnement est proposé exceptionnellement au prix de 1,99 € pour les nouveaux clients. L’abonnement sera automatiquement renouvelé le mois qui suit, au prix de 8,99 € par mois, sauf résiliation. Pour s’abonner et profiter de cette offre, il vous suffit de passer par le site officiel Disney+, ou les applications proposées sur votre mobile ou votre TV.

Tom Hanks en Geppetto dans le Pinocchio de Robert Zemeckis // Source : Disney

En passant par Canal+

Disney+ est disponible dans l’offre Canal+ Cine Series au prix de 34,99 € par mois les 12 premiers mois avec deux ans d’engagement, ou 40,99 € par mois sans engagement. À noter que si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez bénéficier de 50 % de réduction sur cet abonnement. L’offre Canal+ Friends and Family quant à elle, est au prix de 64,99 € par mois les 12 premiers mois avec deux ans d’engagement, ou 79,99 € par mois sans engagement.

En passant par un FAI

Disney+ est disponible en France sur de nombreuses box. Les tarifs sont les mêmes que si vous passiez directement par le service de SVOD.

Free, et leurs offres Freebox Delta à 39,99 € par mois

L’offre Freebox Pop quant à elle est à 29,99 € par mois

L’offre Bouygues à 15,99 € par mois pendant 12 mois.

Ou encore l’offre Orange à partir de 22,99 € par mois, pendant 12 mois.

Pinocchio, la marionnette devenue petit garçon // Source : Disney+

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.