Netflix a l’intention de lancer d’ici à la fin de l’année une offre adossée à de la publicité, afin d’avoir un forfait mensuel un peu moins cher. Cette nouvelle formule arriverait en novembre 2022.

Vous vous souvenez du temps où Netflix jurait que jamais son service de vidéo à la demande par abonnement n’aurait de la publicité ? C’était à l’été 2019. Trois ans plus tard, la plateforme de SVOD a une opinion bien différente. La publicité va arriver, et elle va arriver bientôt. Peut-être dès le mois de novembre 2022, selon une information de Variety du 1er septembre.

Les abonnés actuels à Netflix ne verront pas leur forfait affecté par ce changement : notez bien qu’il s’agit d’un nouvel type d’abonnement « en plus », auquel il sera possible de souscrire, mais il n’y aura rien d’obligatoire. L’objectif de la firme est d’attirer un nouveau type de public, pour qui les souscriptions actuelles sont trop onéreuses.

Un Netflix un peu moins cher, mais aussi un peu moins bien

Des sources de l’industrie publicitaire ont indiqué au magazine américain que Netflix vise un déploiement pour le 1er novembre dans plusieurs pays, dont la France. Sont aussi mentionnés les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Allemagne. Cette version de Netflix avec publicité permettra de proposer un abonnement moins cher chaque mois, mais de moindre qualité.

Cette formule mixant paiement mensuel réduit et publicité ne donnera pas accès à la totalité du catalogue de Netflix — il faudra donc composer sans quelques films et séries. En juillet, on apprenait que la plateforme était entrée dans des négociations avec des studios de production pour inclure leurs programmes dans sa nouvelle offre — mais le site s’expose à des refus.

Netflix change de philosophie : la publicité arrive sur son service. // Source : Oscar Vargas

Le lancement de la publicité sur Netflix pour le mois de novembre viserait aussi à coiffer au poteau Disney+, l’un de ses plus féroces rivaux dans la SVOD : il s’avère que la plateforme du géant du divertissement entend lui aussi proposer une offre basée sur la publicité, vraisemblablement pour décembre. Or ici aussi, le premier arrivé est le premier servi.

Netflix, qui est confronté à une érosion notable du nombre de ses clients, a changé de point de vue à la publicité ce printemps. « Je suis partisan de laisser le choix aux consommateurs. Certains consommateurs sont plus tolérants envers les pubs et veulent payer moins cher : leur permettre d’obtenir ce qu’ils veulent aurait beaucoup de sens », indiquait son patron alors.

Pour aller plus loin Netflix avec des publicités sera moins bien que Netflix