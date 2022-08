En fouillant dans le code de l’application Netflix, un développeur a trouvé des lignes correspondant à la future version avec publicités du service. On y apprend notamment qu’il ne devrait pas être possible de télécharger du contenu avec cette formule.

Sur son blog le 17 août 2022, le développeur Steve Moser, connu pour sa participation au site MacRumors, dévoile des informations sur le futur « Netflix with ads », alias la version de Netflix moins chère, financée par la publicité. En fouillant dans le code de l’application iOS (une pratique courante pour Steve Moser, connu pour ses scoops fondés sur l’analyse de code), le développeur a découvert deux phrases faisant référence à Netflix with ads. La première laisse peu de doute sur l’absence d’une fonction : « Downloads available on all plans except Netflix with ads », que l’on peut traduire par « La fonction téléchargement est disponible sur toutes les formules, sauf Netflix avec des publicités ».

Netflix Lite

Faut-il vraiment s’étonner de cette incompatibilité ? Techniquement, rien n’empêche Netflix de proposer les téléchargements dans sa future version abordable (en téléchargeant une pub en même temps par exemple). Stratégiquement, ce ne serait cependant pas très intelligent. La raison d’être de Netflix with ads n’est pas de séduire les utilisateurs actuels, mais ceux qui ne le sont pas encore. Il est important pour Netflix de créer des différences entre ses différentes formules, afin de donner envie à ses clients d’opter pour les forfaits les plus coûteux. Notons d’ailleurs que les utilisateurs de Netflix with ads auraient pu abuser du mode avion pour tenter d’éliminer les pubs si la fonction était disponible, ce que Netflix veut sûrement éviter.

Autre élément de différenciation d’ores et déjà annoncé, le catalogue de la version avec publicités de Netflix devrait être plus petit. On pourra compter sur les productions originales, mais celles issues d’accords avec des studios pourraient ne pas être disponibles. Le « vrai » Netflix restera payant.

Les offres françaises de Netflix, le 18 août 2022. // Source : Netflix

Quelle sera la prochaine mauvaise surprise pour celles et ceux qui attendent cette offre pour payer moins cher ? On imagine que Netflix proposera la qualité la plus basse sur sa nouvelle offre. Espérons que cela le motivera à augmenter la qualité sur ses autres formules. Réserver la 4K à l’offre 4 écrans n’est pas très honnête en 2022, surtout quand toute la concurrence l’intègre, peu importe l’offre.

Des pubs personnalisables

Autre découverte de Steve Moser, une page indiquant : « Now, let’s set up your ad experience. We just need a few details to make sure you get the most relevant ads on Netflix. It’ll be really quick, we promise! », soit « Configurons votre expérience publicitaire. Nous avons juste besoin de quelques informations pour nous assurer que vous verrez des publicités qui vous correspondent sur Netflix. Ça sera rapide, on vous le promet ».

À la première configuration d’un compte Netflix avec publicités, on s’attend donc à une page sur laquelle on sélectionnera ses centres d’intérêt. Cela permettra à Netflix et à son partenaire Microsoft de mieux vous cibler pour 1) vous intéresser 2) gagner plus d’argent grâce à votre profil publicitaire.

L’offre devrait être disponible début 2023 et, pour Netflix, elle est un moyen de revenir à la croissance après plusieurs mois compliqués.