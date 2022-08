Une fan particulièrement talentueuse d’Elden Ring s’est amusée à créer ce qui pourrait ressembler à un DLC du jeu déjà culte. Tout est très crédible.

Au sein de la communauté Elden Ring, il y a vraiment des gens passionnés et talentueux. C’est le cas d’Eugenia Lysa, une artiste ukrainienne qui s’est amusée à imaginer un DLC complet pour le RPG développé par FromSoftware — rapporte Kotaku dans un article publié le 24 août. Et vous n’allez pas en croire vos yeux.

Le travail d’Eugenia Lysa, qui n’est pas du tout une employée de FromSoftware, est tellement colossal qu’on pourrait croire que son projet est 100 % officiel. Tout est documenté sur sa page ArtStation et expliqué dans une longue vidéo publiée sur YouTube le 18 août. Eugenia Lysa rend son DLC crédible, entre les images, les petits clips, l’histoire racontée, les objets inédits (assortis d’une description), les artworks… Il y a même une présentation complète des personnages.

Faux DLC pour Elden Ring // Source : ArtStation

Vous allez avoir envie de jouer à ce faux DLC d’Elden Ring

À l’origine, Eugenia Lysia voulait simplement imaginer le design des harpies qui chantent une chanson en latin (et qui ont en réalité une histoire très tragique). « Mais tout ce travail était tellement amusant que j’ai fini par imaginer trois gros environnements, sept fiches de personnage, une quête complète, de la musique et du gameplay [en Unreal Engine 5] », indique-t-elle dans la description. C’est une véritable prouesse, étant donné qu’Eugenia Lysia n’avait pas toutes les compétences requises. Dans les colonnes de Kotaku, elle révèle : « Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n’ai jamais travaillé (la musique, l’animation 3D) et je n’étais pas sûre d’y parvenir. »

Pour parvenir à ses fins, Eugenia Lysia a pu compter sur les nombreux tutoriels disponibles sur internet, ainsi que sur l’aide de certaines personnes. Elle a nécessairement beaucoup appris en créant ce DLC pendant son temps libre et elle peut vraiment être fière du résultat.

Ce faux DLC d’Elden Ring nous ferait donc voyager dans le temps, à l’époque où les fameuses harpies n’étaient pas encore des créatures déprimées. Les événements se dérouleraient sur une île cachée, où se situent notamment le Château des Mères et des boss particulièrement impressionnants (le look de L’Étoile Sanguinaire est à couper le souffle). Si jamais FromSoftware manque d’imagination pour son propre DLC, le studio peut s’inspirer de ce qu’a fait Eugenia Lysia.