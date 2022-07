Amazon dévoile la sélection des nouveaux contenus qui paraîtront sur sa plateforme Prime Video en août. On sent que tout le budget est parti dans la série Le Seigneur des anneaux.

Les membres Amazon Prime risquent de se dire « Vivement le mois de septembre » en voyant la sélection des nouveaux contenus à paraître sur la plateforme de SVOD. En août, les nouveautés ne sont pas nombreuses, surtout pour les amatrices et les amateurs de séries.

D’autant qu’en septembre, on pourra découvrir la série événement Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. En attendant, on peut vraiment partir en vacances l’esprit tranquille.

Le Samaritain. // Source : Amazon Prime Video

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abonnement Switch Online). Rappelons qu’il existe désormais le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot, et qu’une augmentation de prix est programmée pour septembre.

Les séries qui arrivent en août sur Amazon Prime Video

1er août : Hotel Del Luna, saison 1

Une série centrée sur un hôtel qui révèle sa vraie image uniquement aux esprits.

12 août : A League of Their Own, saison 1

La Seconde Guerre mondiale déclarée, les joueurs professionnels de baseball partent au front. Afin de sauver les clubs et le sport, des propriétaires de clubs s’associent pour créer une ligue féminine. À l’origine, il y a un film avec Tom Hanks.

19 août : Making the Cut, saison 3

Top Chef, mais version mode.

Les films qui arrivent en août sur Amazon Prime Video

1er août : Indiana Jones, la saga

De quoi s’occuper quelques soirées en attendant la sortie du cinquième film. Toujours avec Harrison Ford.

1er août : Rampage: Hors de contrôle

Dwayne Johnson doit stopper des animaux qui deviennent des monstres impitoyables.

1er août : Didier

Ou quand Alain Chabat joue le rôle… d’un chien !

1er août : Last Seen Alive

Un homme part à la rescousse de sa future ex-femme, disparue mystérieusement.

1er août : Showgirls

L’un des plus gros échecs de l’histoire du cinéma. Un film pourtant signé par le réputé Paul Verhoeven. Il a récemment été réhabilité.

5 août : Treize vies

Colin Farrell, Joel Edgerton, Viggo Mortensen… Gros casting pour ce film qui s’intéresse à la vraie opération de secours de la grotte de Tham Luang, dans laquelle une jeune équipe de football thaïlandaise s’est retrouvée prise au piège.

9 août : Rambo, la saga

Vous aimez la violence et les héros spécialisés dans l’action ? On n’a plus vraiment besoin de présenter Rambo.

22 août : A Day to Die

Un agent de probation en disgrâce est redevable à un chef de gang local et est contraint de réaliser une série de dangereux casses en douze heures afin de payer les deux millions de dollars qu’il doit. L’un des derniers films de Bruce Willis.

26 août : Le Samaritain

Un jeune adolescent est persuadé que son voisin n’est autre qu’un ancien super-héros laissé pour mort dans un combat face à son pire ennemi.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.