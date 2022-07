Le palmarès du Spiel des Jahres, le jeu de l’année en Allemagne, a été dévoilé ce samedi soir. Mais son envergure dépasse largement les frontières. Découvrez la sélection et les gagnants.

Le Spiel des Jahres, littéralement « jeu de l’année », est un prix attribué tous les ans depuis 1979 par un jury composé de journalistes spécialisés, et qui récompense le meilleur jeu de société édité en Allemagne dans l’année passée.

Mais son prestige va bien au-delà des frontières germaniques. Même s’il s’agit d’un jury allemand, récompensant un jeu publié dans leur pays, il a un large retentissement à l’international. De par sa renommée, son ancienneté et l’assurance de générer plusieurs centaines de milliers de ventes, le Spiel des Jahres est le prix ludique le plus convoité au monde, bien au-delà du pourtant déjà très envié As d’Or – Jeu de l’Année en France, ou toute autre distinction nationale.

Comme son homologue français, plusieurs prix distincts sont décernés : le principal, tout public, celui pour enfants, et un dernier récompensant un jeu un peu plus compliqué, pour un public connaisseur.

Spiel des Jahres, le jeu de l’année

Ce n’est pas vraiment une surprise, Cascadia était vu par beaucoup comme le favori au titre parmi les trois prétendants.

C’est un jeu de tuiles à objectifs, dans lequel vous développez votre région en y ajoutant des hexagones de terrains, et que vous peuplez de différentes espèces d’animaux.

Des règles simples et des parties courtes, mais proposant de vrais choix tactiques et stratégiques. De quoi ravir tous les types de joueurs.

Source : Lucky Duck Games

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Kinderspiel des Jahres, le jeu pour enfants de l’année

De méchantes sorcières ont décidé de dérober le cristal magique du grand enchanteur ! Les enfants, ses apprentis, vont coopérer pour les en empêcher.

La Colline aux Feux Follets propose un très chouette matériel, dans lequel on fait rouler des billes le long du plateau, en déplaçant les figurines qu’elles touchent vers l’emplacement suivant, dans le but d’arriver en premier chez l’enchanteur.

La version française arrive en boutique en septembre.

Source : Gigamic

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Le Grand Prix de Belcastel : c’est la course traditionnelle annuelle. Chevauchant votre âne, ce dernier avancera plus ou moins vite selon ce que vous lui donnez à manger. C’est en quelque sorte la version pour enfants des Charlatans de Belcastel, qui avait remporté le prix pour connaisseurs en 2018.

Très Futé Kids : on lance des dés et on coche des cases sur sa feuille (un roll & write donc), pour gagner des points de victoire et des tours supplémentaires. La version pour enfants de Très Futé, qui concourait pour le prix pour connaisseurs en 2018.

Kennerspiel des Jahres, le jeu pour connaisseurs de l’année

La forêt et son arbre sacré sont en proie aux flammes. Aidés des animaux gardiens, vous, esprits de la forêt, faites votre possible pour les sauver.

Mélange de deck-building et de stop ou encore, Living Forest propose trois manières de gagner : planter douze arbres, récolter douze fleurs sacrées, ou éteindre douze flammes.

Il reste très abordable en termes de règle, malgré la catégorie dans laquelle il a gagné son prix. Un jeu très agréable, auquel on a très envie de revenir.

Source : Ludonaute

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Cryptide : trouvez où se cache le cryptide, cette créature mythique, avant les autres à l’aide de vos indices, et de ceux de vos adversaires que vous aurez devinés. L’un des tout meilleurs jeux de déduction en ce qui nous concerne.

Dune Imperium : l’un des jeux de stratégie les plus appréciés du moment, mêlant placement d’ouvriers et deck-building, dans l’univers de l’œuvre de Frank Herbert.

