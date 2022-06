Le lancement de la version free-to-play de Fall Guys ne se fait pas sans quelques critiques. Selon divers témoignages, il vaut mieux perdre sciemment pour débloquer plus rapidement des récompenses.

Fall Guys est récemment passé dans la cour des grands. Le Battle Royale déjanté est désormais disponible — gratuitement — sur un maximum de plateformes. Le succès est déjà là : dans un tweet publié le 25 juin, le studio Mediatonic annonce avoir franchi le cap des 20 millions de joueuses et de joueurs en 48 heures. Naturellement, cette performance entraîne quelques mécontentements. Comme l’indique Gamerant dans un article publié le 26 juin, le nouveau système de progression ne serait pas au goût de tout le monde.

Fall Guys s’articule autour d’un passe de saison permettant de débloquer des récompenses, notamment en terminant des défis journaliers et hebdomadaires. Par conséquent, certains pensent que gagner n’est plus vraiment utile. « C’est comme si les médailles ne servaient plus à rien. Il n’y a plus de statistiques, ni de classements pour pouvoir les suivre (…). Soit c’est un bug, soit Mediatonic est stupide », déplore littleMAHER1 sur Reddit.

Fall Guys // Source : Mediatonic

Fall Guys n’échappe pas aux critiques

Sur la page Metacritic, Ror0 va encore plus loin : « Le jeu est désormais ruiné par les microtransactions et le nouveau système [de progression]. C’est ennuyant de ne gagner que de l’expérience quand on joue (…). Si vous avez joué à ce jeu avant le 21 juin, vous constaterez une grosse différence. »

Pour argumenter les propos de tous ceux qui critiquent, hold_my_coca a publié des statistiques montrant les récompenses qu’on peut obtenir en fonction de ses exploits :

Élimination après un round : 24 points ;

Élimination après deux rounds : 40 points ;

Élimination après trois rounds : 54 points ;

Élimination après quatre rounds : 66 points ;

Défaite au dernier round : 78 points ;

Victoire au dernier round : 107 points.

Sur le papier, il serait donc plus rentable de perdre cinq fois au premier round (5 x 24 = 120 points) que d’aller au bout d’un match et de le remporter (107 points en 5 rounds). « Ce nouveau système est mal pensé. Il ne motive pas les joueurs à jouer mieux, et cela pourrait en encourager d’autres à ‘farmer’ les points loin de leur clavier… », estime hold_my_coca.

Mediatonic a semble-t-il imaginé une progression plus universelle, davantage pensée pour pousser les gens à revenir régulièrement (avec les défis journaliers) qu’à se surpasser pour devenir meilleurs. Le but n’est pas de favoriser le beau jeu, mais de générer du trafic. Le gameplay bon enfant de Fall Guys s’y prête plutôt bien puisqu’on y joue d’abord pour s’amuser, moins pour gagner. Selon cette philosophie, les médailles ne servent effectivement à rien. Les développeurs prennent simplement le risque de voir des malotrus ne jouer que pour les points en pourrissant les parties des autres. Fall Guys a déjà attiré les tricheurs par le passé.