La série Obi-Wan Kenobi est remplie de références à l’univers de Star Wars. Forcément. Dans l’ultime épisode de la série, une scène particulière avec le maître Jedi fait écho à un moment culte de la série animée Rebels.

Le dernier épisode de la série Obi-Wan Kenobi a été mis en ligne sur la plateforme de streaming Disney+ ce mercredi 22 juin 2022. Après six épisodes, la mini série touche déjà à sa fin. Y aura-t-il une suite ? Des rumeurs circulent sur le net depuis quelque temps pour une prolongation. En attendant, les fans ont de quoi réfléchir à plusieurs questions en suspens.

Attention ! Source : Disney

Dans cet ultime épisode, la menace fantôme plane sur le jeune Luke Skywalker. L’inquisitrice Reva essaie de mettre la main sur le jeune homme. Obi-Wan décide d’abandonner la princesse Leia pour le protéger. Dark Vador quant à lui est toujours en colère, pourchassant inlassablement son ancien maître, afin de régler un contentieux toujours en cours.

C’est à cette occasion que nous avons eu droit à un match retour après le combat lors de La Revanche des Sith, avec un joli clin d’œil sur un duel de la série animée Star Wars Rebels.

Cette scène dans Obi-Wan Kenobi existe déjà

L’épisode 6 de cette mini série a permis à Obi-Wan Kenobi et Dark Vador de s’affronter une nouvelle fois. Un combat maîtrisé dans son ensemble par le maître Jedi, même si à un moment il est sur le point d’être vaincu. Obi-Wan parvient à reprendre le dessus et à blesser fortement son ancien disciple. Si cet affrontement donne enfin du dynamisme à la série, il permet surtout au Jedi de faire son deuil. Lui qui est rongé par la culpabilité depuis qu’Anakin est passé du côté obscur de la Force. Mais Vador, plus terrifiant et plus obstiné que jamais, sort dans les dernières minutes de l’épisode cette phrase pour faire un trait définitif sur son passé d’Anakin Skywalker : « Ce n’est pas toi qui as tué Anakin Skywalker. C’est moi ». Un dialogue qui fait comprendre à Obi-Wan que son ancien ami et disciple est vraiment mort.

Obi-Wan contre Dark Vador // Source : Obi-Wan Kenobi (Disney +)

On peut réellement s’interroger sur le fait qu’Obi-Wan n’achève pas Dark Vador alors qu’il en avait les moyens. Évidemment, par rapport aux événements de la trilogie originelle, c’est tout à fait impossible. Même si en prenant en compte cette scène de la série, on se dit que le Jedi aurait pu régler bien des problèmes dans la galaxie et sauver la vie de nombreux personnages s’il était allé jusqu’au bout. Une fois de plus, ses sentiments auront pris le dessus sur lui.

Les plus attentifs et les plus connaisseurs auront d’ailleurs remarqué qu’une scène lors du combat d’Obi-Wan Kenobi et Dark Vador était semblable à celle vécue par Ahsoka Tano dans Star Wars Rebels, même si ce n’est bien sûr pas les mêmes circonstances– Obi-Wan Kenobi étant l’ancien maître d’Anakin Skywalker, et Ahsoka sa disciple.