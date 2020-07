Le président de la République Emmanuel Macron annonce que le gouvernement va faire en sorte d'imposer le port du masque dans tous les lieux publics clos, à compter du 1er août 2020.

Face à une recrudescence de la propagation du coronavirus en France, l’État entend reprendre la main. À l’occasion de son interview télévisée du 14 juillet, Emmanuel Macron a fait savoir qu’une instruction a été donnée au gouvernement pour qu’il rende obligatoire le port du masque dans tous les lieux clos et accueillant du public, à partir du 1er août 2020.

« Il faut continuer d’appliquer les gestes barrières. Là dessus, on voit des faiblesses. J’ai demandé qu’on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos », a déclaré le chef de l’État. En attendant la prise d’un texte ad hoc, le président de la République a appelé la population à davantage de rigueur.

Si le port du masque est encore bien respecté dans les transports en commun, son emploi est de plus en plus aléatoire dans les commerces, les administrations et les entreprises. Un relâchement qui se constate aussi au niveau de l’exécutif : les journalistes Léa Salamé et Gilles Bouleau ont fait remarquer à Emmanuel Macron que plusieurs ministres n’ont pas toujours été exemplaires en la matière.

En Europe, plusieurs pays imposent le port du masque dans les lieux publics, ainsi que dans les transports en commun. C’est le cas entre autres de l’Allemagne, de l’Italie, de la Slovénie, du Portugal, de la Belgique, de l’Espagne, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie ou encore de l’Autriche, avec de menues variations d’un pays à l’autre. La Croatie et les Pays-Bas l’imposent pour les transports en commun.

Une évolution défavorable en France depuis plusieurs jours

L’évolution des règles quant au port du masque survient alors que les indicateurs décrivant la situation épidémiologique française ne sont plus tout à fait au vert. « Nous avons des signes que ça repart quand même un peu. Face à cela, nous devons prévenir et nous préparer », a expliqué le chef de l’État, même s’il n’est pas du tout certain qu’une deuxième vague de contamination survienne.

« Nous avons des signes que ça repart quand même un peu »

Concernant les masques, leur prix reste plafonné — du moins, pour les masques de type chirurgical. Il était prévu initialement de lever le contrôle des tarifs le 11 juillet, mais le gouvernement a fait passer un décret pour prolonger l’encadrement des prix jusqu’au 10 janvier 2021. Un masque chirurgical coûte 95 centimes d’euros. Les masques en tissu pour le grand public ne sont pas concernés, en revanche.

L’évolution doctrinale sur les masques a aussi été permise par les progrès de la recherche dans la compréhension du virus : en effet, il semble que la maladie se propage par voie aérienne. Des centaines de scientifiques ont d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme. Or, faute de vaccin, il faut empêcher le SARS-CoV-2 d’entrer dans l’organisme. Et le masque constitue un rempart difficilement franchissable.