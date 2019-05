Dernière ligne droite pour Parcoursup. Après les vœux formulées par les élèves, place aux réponses des filières. Voici les principales informations à retenir.

La fin de l’année scolaire approche à grands pas et avec elle arrive la traditionnelle épreuve du baccalauréat. Comme chaque année, ce sont des centaines de milliers de candidats qui tenteront d’obtenir le précieux sésame qui leur ouvrira les portes de l’enseignement supérieur. Mais avant d’accéder aux études post-bac, les élèves vont devoir d’abord passer par la case Parcoursup.

Le service est désormais un incontournable de l’accès aux études supérieures. Et parce que sa mise en place a fait polémique en 2018, du fait de son mode de fonctionnement (arrêt de la hiérarchisation des vœux, opacité des algorithmes de répartition des élèves, quotas, etc.) et de ses dysfonctionnements de jeunesse (le service n’a qu’un an), une fébrilité légitime peut gagner les élèves comme les parents.

Afin d’apporter de la clarté dans une période délicate pour beaucoup de jeunes, qui doivent tout à la fois se préparer aux examens et réfléchir à leur avenir sans avoir la certitude que leur filière aura assez de place pour les accueillir, nous vous proposons une foire aux questions générale afin de mettre en exergue les principales informations à retenir. Et surtout, les principales échéances à connaître.

Pour celles et ceux ayant besoin d’informations plus spécifiques liées à leur dossier, il y a une foire aux questions disponible sur Parcoursup qui permet de rentrer plus avant dans l’intimité de la procédure.

Le calendrier

La phase d’admission sur Parcousup débute le mercredi 15 mai 2019, à 19 heures (heure de Paris). Cela veut dire que les candidats commenceront à recevoir les réponses des formations à tous les vœux qu’ils ont formulés. Cette phase s’achèvera le 19 juillet 2019 à 12h. Cela laisse donc un peu plus de deux mois (65 jours très précisément) aux jeunes pour finaliser leur inscription dans leur futur établissement.

Outre la phase d’admission principale, il existe une phase complémentaire qui s’étalera du 25 juin au 14 septembre 2019. Celle-ci vise à permettre à l’élève de formuler de nouveaux vœux et d’obtenir une proposition d’admission dans une formation disposant de places disponibles. Ce cas de figure peut concerner par exemple le jeune n’ayant reçu que des réponses négatives à des formations sélectives.

Déroulement de la procédure

Du 15 mai au 19 juillet, le dossier de chaque élève est quotidiennement mis à jour sur Parcoursup. Il est à noter que les propositions d’admission peuvent tomber à tout moment, en même temps ou à des dates différentes. Il peut aussi n’y en avoir qu’une seule qui sera proposée. Cela dépend entre autres des places disponibles dans la filière et des choix des autres jeunes.

Un élève qui valide une formation parmi plusieurs propositions d’admission libère de facto une place pour un autre candidat en liste d’attente.

Attention : chaque proposition dispose d’un délai de réponse afin d’éviter une situation de blocage où des élèves « retiennent » des places au cas où d’autres pistes plus prestigieuses ou intéressantes tombent. Entre le 15 mai et le 19 mai, l’élève a 5 jours pour répondre. Après le 20 mai, cela tombe a 3 jours. Pendant les épreuves écrites du bac, les envois et les délais de réponse sont suspendus.

Les réponses

Chaque vœu formulé via Parcoursup peut recevoir une réponse parmi quatre :

« oui » (le candidat a une proposition d’admission),

« oui, si » (la proposition d’admission dépend de l’acceptation d’un parcours personnalisé — cela concerne les vœux en licence),

« en liste d’attente » (une place pourrait se libérer dans le futur si d’autres élèves cèdent la leur)

« non » (cela concerne les filières sélectives).

Si un élève n’a reçu que des réponses négatives, Parcoursup recommande de prendre un rendez-vous avec le lycée ou le centre d’information et d’orientation (CIO) pour réfléchir à d’autres options. Il y a également la phase complémentaire, qui se déroule du 25 juin au 14 septembre 2019, qui permettra d’envoyer de nouveaux vœux et de décrocher en principe une place dans une filière qui n’est pas encore saturée.

#Parcoursup info : pour préparer vos réponses à partir du 15 mai :

✅Échangez avec vos professeurs et les conseillers d’orientation

✅Participez aux temps d'échange organisés dans votre lycée cette semaine

✅Posez vos questions au 0800400070 ou sur la boite contact du site pic.twitter.com/874cTxLiMB — Parcoursup (@parcoursup_info) May 13, 2019

Les nouveautés

Outre un calendrier resserré et une hausse du nombre de formations éligibles, la nouveauté principale est le répondeur automatique. Il s’agit d’une option qui permet de valider un vœu automatiquement… si l’élève est sûr de ses choix. Ce répondeur sera disponible le 25 juin. Son activation requiert de hiérarchiser ses vœux pour aider le système à faire le tri.

L’édition 2019 de Parcoursup inclut aussi des « points d’étape », au nombre de trois. Le premier se déroule du 25 juin au 27 juin, le deuxième du 6 juillet au 8 juillet et le dernier du 17 et le 19 juillet. Il s’agit d’un temps d’échange (et de vérification) avec l’élève pour qu’il confirme les vœux en attente qu’il souhaite maintenir, mais aussi qu’il confirme une proposition déjà acceptée.

