La campagne de Biden pour sa réélection vient à peine d’être annoncée que ses adversaires politiques ont répondu. Les Républicains ont publié une vidéo entièrement réalisée avec des images générées par intelligence artificielle.

La vidéo publiée par les Républicains ce mardi 25 avril 2023 en réponse à la candidature de Joe Biden est angoissante. Accompagné de photos de plus en plus alarmantes, un texte demande ce qu’il se passerait si le « président le faible que nous n’ayons jamais eu » était réélu. Joe Biden est présenté victorieux dans une image, avant que d’autres clichés, beaucoup plus sombres, n’apparaissent à l’écran.

Invasion de Taïwan par la Chine, crise financière, crise migratoire, augmentation de l’insécurité : tous ces scénarios catastrophes, imaginés par les Républicains pour décrédibiliser Joe Biden, sont illustrés par des photos. Mais ces dernières n’existent pas vraiment : elles ont toutes été réalisées par une intelligence artificielle.

Une vidéo réalisée entièrement avec de l’intelligence artificielle

L’origine des photos est indiquée dans la vidéo. Pendant toute sa durée, une mention figure en haut à gauche de l’écran, précisant que la vidéo a été « réalisée entièrement par IA ». L’information a également été confirmée par un porte-parole des Républicains, et qui a ajouté qu’il s’agissait d’une première.

La campagne pour l’élection présidentielle américaine de 2024 n’a pas encore véritablement commencé, mais des deux côtés, les partis sont prêts. La vidéo des Républicains a été publiée quelques heures après l’annonce de la candidature de Joe Biden à sa réélection. On peut se demander si le parti avait préparé de longue date sa riposte médiatique, ou si elle a été improvisée sur le tas : l’utilisation d’une intelligence artificielle aurait pu permettre de réaliser assez rapidement la vidéo.

Le message expliquant que la vidéo a été réalisée entièrement par IA // Source : Capture d’écran Numerama

C’est la première fois que de l’intelligence artificielle est utilisée comme outil dans le cadre d’une élection présidentielle. Alors que les dernières élections américaines, en 2016 et 2020, avaient été marquées par l’impact des fake news dans les débats, l’arrivée d’IA génératrice d’images soulève de nombreuses questions. Comment pourrons-nous savoir ce qui relève des vraies photos d’images générées par IA ? Les différents candidats préciseront-ils toujours lorsqu’ils auront recours à des outils comme Midjourney ?

Alors qu’il est désormais quasiment impossible de dire avec certitude qu’une image provient d’une intelligence artificielle, l’effort de transparence des Républicains sur ce point est louable. On ne peut qu’espérer qu’ils continueront de déclarer leurs utilisations de l’IA à chaque fois, et qu’ils seront imités en cela par les Démocrates. Mais rien ne garantit que tout le monde en fasse de même, surtout au niveau local : que se passera-t-il lorsqu’un petit candidat, sans moyens importants, utilisera des illustrations de Midjourney pour critiquer son adversaire sans le préciser ?

La vidéo illustre bien que les Américains vont encore être confrontés à des problèmes de fake news et de détournements de l’information, cette fois-ci à cause de l’IA. Après l’impressionnante vidéo deepfake de Barack Obama publiée en 2018, en dehors d’une élection présidentielle, c’est au tours de l’IA de faire son entrée dans la campagne — et il n’y aura pas de retour en arrière.

