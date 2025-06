Lecture Zen Résumer l'article

Pour faciliter le téléchargement pirate de films et de séries, il y a les débrideurs. Ces programmes permettent d’avoir des débits plus élevés dans les téléchargements peer-to-peer et directs à des prix attractifs.

Pour le plus grand bonheur des ayant-droits, télécharger des films et des séries illégalement n’est pas forcément facile. Sites douteux, fichiers vérolés, débits lents : les obstacles sont nombreux. Mais des services en ligne visent justement à faciliter le piratage : on les appelle les « débrideurs ».

Qu’est-ce qu’un débrideur ?

Les débrideurs sont des programmes qui permettent de convertir les liens de téléchargement (de fichiers stockés chez des hébergeurs) en liens directs et rapides. Ils permettent de télécharger des fichiers vidéo sans passer par le peer-to-peer du torrent (plus risqué), mais avec des liens directs. Ce qui améliore aussi la confidentialité (pas de partage de son adresse IP, mis à part au débrideur) et la vitesse de stream/téléchargement.

Un exemple de débrideur de sites de téléchargement // Source : Capture Numerama

Dans un article scientifique, Anthony Galluzzo interrogeait les méthodes des internautes pirates et faisait témoigner un certain Philippe : « Aujourd’hui, j’utilise toujours des plateformes qui référencent des liens, de type Extreme download ou Zone téléchargement, qui donnent des liens vers plusieurs fournisseurs comme Uptobox par exemple. Et je paye un débrideur, sur Alldebrid, qui me permet de télécharger sur quasiment toutes ces plateformes en premium. »

Comme l’explique Philippe, ces liens sont surtout récupérés sur des annuaires de liens, comme Zone-téléchargement ou Darkino par exemple. L’avantage est qu’il n’y a pas besoin de connaissances techniques : on colle une URL sur le site du débrideur et le lien de téléchargement se génère. Les débrideurs sont également moins remplis de publicités et de pop-ups sur lesquelles il faut éviter de cliquer. Des publicités dont regorgent les sites de téléchargement.

Pourquoi c’est pratique pour ceux qui veulent télécharger des films et des séries ?

Les débrideurs fonctionnent aussi avec les hébergeurs de fichiers surtout utilisés pour le piratage, comme 1fichier, RapidGator, Darkibox ou encore Mega (on peut aussi citer Uptobox ou GoFile). Ces sites sont très faciles à utiliser : un lien, une page, on clique et le fichier se télécharge. Néanmoins, ces sites ont des limites : une vitesse de téléchargement lente, un nombre maximal de téléchargements chaque heure/jour (pas pratique pour pirater des séries), pas de reprise si le téléchargement plante et des tailles de fichiers limitées.

Par exemple, 1fichier demande de payer pour télécharger plus rapidement // Source : Capture Numerama

Avec les débrideurs, pas besoin de tout ça : ce sont eux qui s’occupent du téléchargement du fichier hébergé. Ils souscrivent des abonnements aux sites de téléchargement, téléchargent les fichiers à l’aide de leur abonnement premium et transfèrent ledit fichier à l’utilisateur.

Des solutions très abordables, mais qui profitent du piratage pour se faire de l’argent

Les débrideurs sont payants, la publicité sur Internet ne rapportant plus assez. Il y a une dizaine d’années, certains sites étaient gratuits, comme l’explique une recherche sur le modèle économique du piratage. Mais cette période est révolue : tous les sites sont devenus payants.

Ils peuvent être moins chers que les VPN, dont on peut avoir besoin pour aller sur des sites d’hébergement ou des torrents bloqués depuis la France. Utiliser un débrideur accessible depuis la France évite de devoir se géolocaliser dans des pays où les sites d’hébergement ne sont pas bloqués.

Les tarifs d’un débrideur. // Source : Capture Numerama

C’est donc une solution très abordable par rapport aux sites d’hébergement de fichiers et par rapport aux solutions légales. Rappelons que l’utilisation d’un débrideur pour télécharger des fichiers protégés par le droit d’auteur (des films ou des séries la plupart du temps) est illégal. Les internautes recourant à cette pratique pourraient être poursuivis pour contrefaçon, même si dans les faits, c’est extrêmement rare.

Les débrideurs sont très abordables, mais aussi très rentables pour leurs propriétaires. Ainsi, en 2021, Alldebrid, basé en France, a enregistré un résultat net de près de 560 000 euros, pour un chiffre d’affaires de plus de 1,6 million d’euros. Une affaire bien rentable, d’autant plus avec une trésorerie remplie de 3,4 millions d’euros.

