[Deal du jour] Vous ne le savez peut-être pas, mais Amazon vend des abonnements VPN, dont ceux du leader sur le marché. NordVPN ou Surfshark proposent plusieurs offres, avec parfois quelques promotions.

Les VPN sont de plus en plus utilisés pour surfer sur Internet l’esprit tranquille, et ce, sur la plupart de vos appareils connectés. Amazon l’a bien compris et difficile pour la plateforme e-commerce de rater le train. Elle propose ainsi des abonnements à des fournisseurs de VPN comme NordVPN ou Surfshark.

L’abonnement NordVPN Amazon Essentiel est proposé au prix de 34,99 € au lieu de 39,99 € normalement. L’abonnement comprend le VPN et le gestionnaire de mots de passe. D’autres abonnements sont disponibles sur la page du produit.

Il y a aussi d’autres fournisseurs comme Surfshark qui profitent de promotion sur Amazon avec l’abonnement One à 39,99 € au lieu de 63,99 €.

Notez que cet article est un code numérique à entrer dans l’application officielle. Les instructions d’échange sont disponibles après l’achat, sur la page Votre bibliothèque de jeux et de logiciels et sur votre e-mail.

C’est quoi NordVPN ?

NordVPN est l’un des fournisseurs les plus visibles en France, grâce à des campagnes marketing intenses, ainsi qu’un service et des performances de qualité. Son VPN sert (comme tous les autres) avant tout à masquer votre adresse IP et à sécuriser votre connexion internet. NordVPN est accessible sur PC, ainsi que sur la plupart des appareils Android, macOS, iOS, et sur certaines Smart TV. Le fournisseur le plus connu sur le marché passe par le protocole NordLynx et possède des serveurs fiables et rapides, ce qui en fait un VPN de qualité. Vous pourrez naviguer sur Internet anonymement, avec des débits et un ping (temps de réponse d’un ordinateur) stables et une bande passante illimitée.

NordVPN Le VPN que tout le monde connaît Interface simple et lisible

Serveurs rapides

Bonnes performances

Fonctionnalités variées

Application facile à utiliser Serveurs : plus de 7 000

Pays : 111

Appareils : 10

Rétractation : 30 jours

Double authentification : oui L’avis de la rédaction Le service fonctionne très bien : les serveurs sont nombreux et performants, les applications sont bourrées d’options pratiques Julien Lausson Julien Lausson Notre avis sur NordVPN

Son interface est très épurée, mais reste avant tout pratique, avec des menus simples et intuitifs. Vous retrouverez la classique carte du monde, utile pour repérer d’un coup d’œil les pays auxquels vous pouvez vous connecter, avec plus de 6 000 serveurs disponibles.

L’interface de NordVPN // Source : NordVPN

Les abonnements NordVPN sur Amazon sont-ils une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire si vous avez besoin d’un VPN efficace, et l’acheter sur Amazon s’avère bien pratique. L’abonnement Essentiel s’accompagne de NordPass, un gestionnaire de mots de passe et de cartes bancaires.

L’ensemble des abonnements à NordVPN comprennent les options de réseau Mesh, split tunneling, pour déterminer les applications qui utilisent la connexion au VPN, ainsi que kill switch, afin de couper la connexion lorsque le lien avec le serveur VPN est rompu.

Et Surfshark ?

Si NordVPN n’est pas forcément votre VPN préféré, d’autres offres sont également disponibles chez d’autres fournisseurs, notamment chez SurfShark. L’abonnement One d’un an est proposé à 39,99 € au lieu de 63,99 €. Tout comme NordVPN, il permet de masquer votre adresse IP sur différents systèmes d’exploitation, comme macOS, Windows, Linux, iOS, Android, Fire TV…

À la différence de son homologue, l’abonnement Surfshark ne donne pas accès à un gestionnaire de mot de passe, mais à antivirus pour bloquer les potentiels logiciels malveillants de votre machine.

Surfshark Pour se doter d’une « nouvelle identité » La fonctionnalité de persona

Le double VPN paramétrable

Très bon pour le streaming

Sa suite de cybersécurité

Une solide réputation Serveurs : Plus de 3 200

Pays : 100

Appareils : Illimité

Rétractation : 30 jours

Double Authentification : Oui L’avis de la rédaction On apprécie la fonction permettant de se créer une persona (une seconde identité fictive) que l’on utilise pour créer des comptes Pierre Crochart Pierre Crochart Notre avis sur Surfshark VPN

